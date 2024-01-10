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Путин предложил ввести выплаты на погашение ипотеки на Дальнем Востоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Президент РФ Владимир Путин предложил ввести дополнительные выплаты на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью. Об этом 10 января он сообщил в рамках рабочей поездки на Чукотку.

В ходе его встречи с представителями общественности в Анадыре один из участников рассказал, что при рождении третьего ребенка Приморский край выплачивает дополнительно 550 тыс. рублей на погашение ипотеки. В свою очередь, российский лидер указал на то, что регион делает это из собственного бюджета, однако «у Чукотки доходы меньше, чем в Приморском крае».

Путин отметил, что Чукотке будет необходима федеральная поддержка в данном случае. Он добавил, что с учетом финансов государства это сделать можно.

«Но в данном случае, мне кажется, нужно тогда распространять эту меру не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по региону», — добавил глава государства.

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Где уже поддержали идею президента, высказанную на прямой линии

Кроме того, в этот же день российский лидер выступил против того, чтобы материнский капитал можно было использовать на покупку автомобиля. Он отметил, что поручит правительству изучить вопрос льготного субсидированного кредитования на приобретение машин на Дальнем Востоке многодетным семьям.

Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку ранее в этот день. Он впервые посетил этот регион страны. Также данный визит стал первой поездкой президента в 2024 году.

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