Путин сообщил о росте туризма в районах Крайнего Севера в 2023 году на 41%
Президент РФ Владимир Путин 10 января сообщил, что турпоток в районы Крайнего Севера стремительно увеличивается, в 2023 году рост составил 41%.
«У нас есть федеральная программа развития внутреннего туризма, она работает достаточно активно. Сейчас не буду цифры приводить, но рост очень большой. Кстати говоря, и в регионах Крайнего Севера тоже очень значительный. В 2022 году был 15%, а в прошлом — плюс 41%. То есть рост очень серьезный», — сказал президент на встрече с жителями в Анадыре.
Путин добавил, что при создании инфраструктуры необходимо учитывать сезонный характер туризма в арктическом регионе. По его словам, делать специальную федеральную программу пока не требуется, однако это следует вписать в имеющуюся федеральную программу, учитывающую особенности этих мест. Он также указал, что субсидирование возводимого туристического жилья уже существует, осталось распространить его на северные регионы.
Глава государства добавил, что обсудит настройку программы на Арктику с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
О росте туризма в регионах России 23 ноября сообщал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. По его словам, значительный рост наблюдается в сегменте горнолыжного туризма, в частности на курорты Приэльбрусья.
Еще в июне Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.