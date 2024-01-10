Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Мир
На Украине заявили о вероятности создания временного правительства для мира с РФ
Мир
В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ
Мир
Politico заявила о тайных просьбах властей Ирака к США оставить войска
Армия
Гособоронзаказ на снайперские винтовки «Калашникова» вырос в восемь раз
Общество
Путин сообщил о продлении до 2030 года программы «Земский учитель»
Мир
В Японии началось строительство новой базы США на Окинаве
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% в 2023 году
Мир
Число контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января
Экономика
Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года
Происшествия
Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене в пользу Украины
Армия
Главком ВМФ анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты
Мир
Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов
Мир
Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери
Общество
МИД РФ сообщил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре

Путин сообщил о росте туризма в районах Крайнего Севера в 2023 году на 41%

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин 10 января сообщил, что турпоток в районы Крайнего Севера стремительно увеличивается, в 2023 году рост составил 41%.

«У нас есть федеральная программа развития внутреннего туризма, она работает достаточно активно. Сейчас не буду цифры приводить, но рост очень большой. Кстати говоря, и в регионах Крайнего Севера тоже очень значительный. В 2022 году был 15%, а в прошлом — плюс 41%. То есть рост очень серьезный», — сказал президент на встрече с жителями в Анадыре.

Путин добавил, что при создании инфраструктуры необходимо учитывать сезонный характер туризма в арктическом регионе. По его словам, делать специальную федеральную программу пока не требуется, однако это следует вписать в имеющуюся федеральную программу, учитывающую особенности этих мест. Он также указал, что субсидирование возводимого туристического жилья уже существует, осталось распространить его на северные регионы.

Глава государства добавил, что обсудит настройку программы на Арктику с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Сеанс арктической магии: трудная дорога школьников на мыс Челюскин
Репортаж об уникальном лыжном переходе подростков к самой северной точке Евразии

О росте туризма в регионах России 23 ноября сообщал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. По его словам, значительный рост наблюдается в сегменте горнолыжного туризма, в частности на курорты Приэльбрусья.

Еще в июне Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024