Реклама
Прямой эфир
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Украине предрекли дефицит товаров из Европы из-за блокировки границы с Польшей
Мир
Песков заявил о необходимости давить на отказавшихся от переговоров с РФ
Мир
Киев внес немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
Политика
В СФ назвали русофобской глупостью возможное закрытие Норвегией границы с РФ
Общество
Туристы в Марий Эл спаслись от медведя в заброшенной колонии
Общество
В Подмосковье первый елочный базар откроется 8 декабря
Экономика
Правительство одобрило беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тыс. т мяса кур
Мир
Захарова указала на одобрение ЕСПЧ дискриминационной политики Латвии против РФ
Пресс-релизы
С 27 мая по 2 июня 2024 года в Сочи пройдет международный фестиваль «КиноБраво»
Авто
На российский рынок выйдет кроссовер KAIYI X7 Kunlun
Общество
Союз журналистов России предложил наградить погибшего корреспондента Максудова
Мир
Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой
Общество
Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения «Радар.НФ»

В РСТ заявили о развитии внутренннего туризма

Вице-президент РСТ Барзыкин: в РФ активно развивается внутренний туризм
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сегодняшний день идет развитие внутреннего туризма. Об этом 23 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

Он также добавил, что заложены основы для восстановления въездного туризма.

«В целом рост по внутренним потокам плюс 18%, и в организованных средствах размещения — гостиницах, здравницах, — как было заявлено, принято 60 млн наших гостей, это плюс 18%. Хочу обратить внимание, что в начале года, в первом полугодии, это было плюс 12%, затем до начала сентября — плюс 16%, то есть динамика идет тоже с повышением», — отметил Барзыкин.

Вместе с тем он подчеркнул, что значительный рост в сегменте горнолыжного туризма идет на Красную Поляну (Сочи), Шерегеш (Кемеровская область), Домбай (Карачаево-Черкесия), Архыз (Карачаево-Черкесия) и другие курорты Приэльбрусья разного уровня.

Не в направлении: россияне расхотели отдыхать в Египте
Заменить курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха пытаются Таиландом и ОАЭ

Еще в июне президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023