В РСТ заявили о развитии внутренннего туризма

На сегодняшний день идет развитие внутреннего туризма. Об этом 23 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

Он также добавил, что заложены основы для восстановления въездного туризма.

«В целом рост по внутренним потокам плюс 18%, и в организованных средствах размещения — гостиницах, здравницах, — как было заявлено, принято 60 млн наших гостей, это плюс 18%. Хочу обратить внимание, что в начале года, в первом полугодии, это было плюс 12%, затем до начала сентября — плюс 16%, то есть динамика идет тоже с повышением», — отметил Барзыкин.

Вместе с тем он подчеркнул, что значительный рост в сегменте горнолыжного туризма идет на Красную Поляну (Сочи), Шерегеш (Кемеровская область), Домбай (Карачаево-Черкесия), Архыз (Карачаево-Черкесия) и другие курорты Приэльбрусья разного уровня.

Еще в июне президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.