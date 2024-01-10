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В Словакии указали на несостоятельность стратегии Запада по Украине

Премьер-министр Фицо: стратегия Запада по Украине оказалась неудачной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Стратегия, разработанная западными странами, на Украине не работает и оказалась абсолютно неудачной. Об этом 9 января написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в колонке для национальной газеты Pravda.

«Шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России. Российская экономика и российская валюта не обрушились, антироссийские санкции повышают самодостаточность этой огромной страны, а российские энергетические гиганты рапортуют о рекордных поставках в Китай и Индию», — отметил глава правительства Словакии.

Он указал, что власти России полностью контролируют новые регионы страны, хотя Запад изначально хотел использовать военные действия РФ в Донбассе как раз для того, чтобы «поставить Россию на колени».

«С самого начала конфликта на Украине я отвергал его черно-белое видение, как того хотели в Вашингтоне или Брюсселе. Своими корнями он уходит в 2014 год, [его причины кроются] и в развитии украинской политической сцены и ее отношении к согражданам русской национальности. И, конечно же, в тотальном влиянии США на всё, что происходило и происходит на Украине после 2014 года», — написал Фицо.

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Накануне, 9 января, в публикации на портале Social Europe отметили, что самого начала конфликта на Украине западная риторика твердила, что «Россия проиграет», а «русские будут штурмовать Кремль, чтобы вернуть европейские сумки и американский фастфуд», однако это не сработало. Россия, напротив, всë это время продолжала использовать свое численное преимущество, одновременно улучшая свою стратегию ведения боя и наращивая производство военной техники, отметили там.

До этого, 5 января, немецкая газета Daily Express указала, что политический истеблишмент США начинает осознавать, что ради прекращения украинского конфликта Киеву придется согласиться на раздел территорий.

При этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 9 января заявил, что Соединенное Королевство и страны Запада готовы оказывать финансовую и военную поддержку Украины годами. Он подчеркнул необходимость в наращивании производства вооружений для поставки Киеву, так как «совместный ВВП стран нашей коалиции в 25 раз больше российского». За день до этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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