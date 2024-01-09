С самого начала конфликта на Украине западная риторика твердила, что «Россия проиграет», а «русские будут штурмовать Кремль, чтобы вернуть европейские сумки и американский фастфуд», однако это не сработало. Об этом говорится в публикации, размещенной на портале Social Europe 9 января.

«Никто, похоже, не предполагал, что демонизация и отказ от всего русского может сплотить россиян против Запада или что Россия сможет выдержать продолжительный конфликт», — говорится в публикации.

При этом в ней отмечается, что именно так это и произошло. Россия продолжала использовать свое численное преимущество, одновременно улучшая свою стратегию ведения боя и наращивая производство военной техники. Внутри страны она минимизировала издержки, связанные с санкциями, не только обходя их, но и добиваясь того, чтобы местные предприниматели, включая российское государство, получали во владение предприятия уходящих западных фирм по самым низким ценам, пишет автор.

«Для простых россиян дела обстоят совсем не плохо. На полках магазинов полно товаров, в ресторанах шумно. Пенсии и зарплаты выросли», — добавляется в публикации.

В материале отмечаются три сценария развития событий на Украине. Согласно первому, Запад подтверждает свою готовность продолжать поддерживать Киев, но рискует столкнуться с политическими препятствиями в виде оппозиции в лице республиканцев в США и вето Венгрии и Словакии в ЕС. Кроме того, даже если Западу удастся преодолеть эти препятствия, Украине будет сложно набрать достаточное количество новых солдат.

Во втором сценарии НАТО принимает решение о вводе своих войск на Украину. В этом случае велика вероятность того, что россияне поднимутся на защиту своей родины и нестабильность охватит Европу.

«Хотя у [президента России Владимира] Путина никогда не было намерения вторгнуться в страну-член НАТО, тезис о том, что победа России на Украине приведет к дальнейшим вторжениям, может быть использован для оправдания размещения западных войск», — уточняется в материале.

Третий сценарий предусматривает, что Запад найдет способ договориться с Москвой. При этом, учитывая, что Киев вряд ли вернет себе всю свою территорию, Запад должен сосредоточиться на укреплении обороны Украины, готовясь воспользоваться любой возможностью для реалистичных переговоров с Кремлем.

Ранее 6 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для скорейшего установления мира и прекращения украинского конфликта Североатлантический альянс должен прекратить свое существование. Он отметил, что НАТО использовало конфликт на Украине с целью обрушения экономик европейских стран и дестабилизации ситуации на границах с Россией.

До этого, 5 января, немецкая газета Daily Express указала, что политический истеблишмент США начинает осознавать, что ради прекращения украинского конфликта Киеву придется согласиться на раздел территорий.

О том, что Украину по итогам конфликта ждет раздел территории, написала 25 декабря и сербская газета «Политика». Как отметили авторы статьи, Украина в итоге может потерять Одессу и Харьковскую область, освобождение которых становится для России стратегической необходимостью. Кроме того, по словам авторов, никуда не делись амбиции Польши и Венгрии, желающих «вернуть свои исторические территории», утраченные в ходе двух мировых войн прошлого века, благодаря возникшему хаосу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.