В МИД Британии заявили о готовности Запада поддерживать Киев годами

Великобритания и страны Запада готовы оказывать финансовую и военную поддержку Украины годами. Об этом 9 января заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать им эту поддержку, поскольку речь идет о главном для нашего поколения вызове», — рассказал политик во время выступления в комитете по внешней политике британского парламента, трансляция которого велась на сайте.

Также он подчеркнул необходимость в наращивании производства вооружений для поставки Киеву, так как «совместный ВВП стран нашей коалиции в 25 раз больше российского».

«Вместе с нашими союзниками мы хотим предельно ясно показать [президенту России Владимиру] Путину, что его политика выжидания с нами не сработает», — сказал Кэмерон.

Помимо этого, глава МИД анонсировал, что в ближайшее время Лондон объявит о размерах очередного пакета помощи Украине на 2024 год.

Накануне, 8 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Кулеба добавил, что, если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».

Ранее, 24 декабря, глава минобороны Великобритании Грант Шэппс выступил с заявлением, что расходы Запада на помощь Украине недостаточны. Он указал, что в случае победы России последствия для Европы будут «невероятно тяжелыми».

В тот же день Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон будет продолжать предоставление помощи Киеву и в 2024 году. Говоря о планируемых объемах британской помощи Украине, он подчеркнул, что в следующем году Киев может рассчитывать даже на большую поддержку, чем в настоящее время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.