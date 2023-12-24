В Британии сочли расходы Запада на помощь Украине недостаточными

Никакая цена не будет слишком высокой, чтобы оказать поддержку Украине в конфликте с Россией. С таким заявлением 24 декабря выступил глава минобороны Великобритании Грант Шэппс в беседе с The Sunday Times.

По словам министра, в настоящее время «безумный» мир впадает в эпоху автократии, в связи с чем Запад не может позволить себе проиграть в конфликте на Украине. При этом он указал, что нынешние расходы западных государств недостаточны, чтобы отразить угрозу «возрождающейся России»

«Если мы позволим [президенту РФ Владимиру] Путину выиграть войну, то пострадаем от последствий, которые будут невероятно тяжелыми для Европы и мира», — сказал Шэппс.

Кроме того, глава британского военного ведомства пригрозил Венгрии негативными последствиями за тесные отношения с Россией.

«Хорошо, что Евросоюз нашел способ обойти мнение одного из своих членов, который иногда склоняется к РФ больше, чем остальные», — указал он.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон будет продолжать предоставление помощи Киеву и в 2024 году. Говоря о планируемых объемах британской помощи Украине, он подчеркнул, что в следующем году Киев может рассчитывать даже на большую поддержку, чем в настоящее время.

При этом 22 декабря газеты Guardian и Mirror писали, что экономика королевства находится на грани рецессии. Валовой внутренний продукт страны сократился на 0,1% за три месяца, с июля по сентябрь (по предыдущим оценкам, был зафиксирован нулевой рост ВВП). Еще год назад министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что причина экономической рецессии в Великобритании ― действия России на Украине, спровоцировавшие инфляцию и рост процентных ставок. Он признал, что, вероятно, рецессия в стране продлится два года, что сделает ее рекордно долгой за всю 100-летнюю историю наблюдений.

3 декабря Кэмерон также пообещал убедить США продолжить помогать Украине. Он заявил, что страны НАТО обладают огромным экономическим потенциалом, который не используется для оказания необходимой помощи.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.