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Guardian указала на нахождение экономики Британии на грани рецессии

Guardian: экономика Великобритании находится на грани рецессии
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Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
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Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании пересмотрела состояние экономики страны в худшую сторону, по итогам оказалось, что экономика королевства находится на грани рецессии, сообщили 22 декабря газеты Guardian и Mirror.

На сайте ONS говорится, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны сократился на 0,1% за три месяца, с июля по сентябрь (по предыдущим оценкам, был зафиксирован нулевой рост ВВП).

Кроме того, согласно новым оценкам, ВВП Великобритании не рос во втором квартале (апрель-июнь) 2023 года. Ранее предполагалось, что рост ВВП составлял в этом периоде 0,2%, а данные за первый квартал (январь-март) 2023 года и все кварталы 2022 года не были пересмотрены.

При этом техническая рецессия объявляется, если показатель ВВП снижается в течение двух кварталов подряд.

Экономика Великобритании официально окажется в состоянии рецессии, если данные за октябрь-декабрь 2023 года покажут, что ВВП снова сократился. Эти данные должны быть опубликованы в следующем году.

Как в августе сообщала «Газета.Ru», Великобритания столкнулась с неожиданным сокращением ВВП на 0,5% в июле, вызванным рекордными ливнями и забастовками. Как тогда отмечала ONS, основной удар был нанесен секторам услуг и строительства, снизившимся на 0,5%, а также промышленному производству, показавшему снижение на 0,7%.

В ноябре 2022 года министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что причина экономической рецессии в Великобритании ― действия России на Украине, спровоцировавшие инфляцию и рост процентных ставок. Он признал, что, вероятно, рецессия в Великобритании продлится два года, что сделает ее рекордно долгой за всю 100-летнюю историю наблюдений.

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Тогда же оператор единой британской энергосистем компания National Grid предупредила о двукратном увеличении среднегодового счета домохозяйств за электричество в стране. По данным оператора, средний счет домохозяйств за электроэнергию в этом году составит £2500 ($2875).

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