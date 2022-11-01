В Британии предупредили о двукратном росте расходов на электричество
Компания National Grid, оператор единой британской энергосистемы, предупредил о двукратном увеличении среднегодового счета домохозяйств за электричество в стране. Об этом сообщила 1 ноября газета Financial Times (FT).
По данным оператора, средний счет домохозяйств за электроэнергию в этом году составит £2500 ($2 875). Годом ранее было не более £1277 ($1 469).
Отмечается, что каждая семья получит скидку на оплату электричества в размере £400 ($460) и дополнительные выплаты по соцстрахованию. В то же время, по прогнозам благотворительных организаций, этих мер поддержки недостаточно, так как в итоге все равно более 7 млн домохозяйстве (25%) в Британии окажется в очень сложной ситуации.
Глава National Grid Джон Петтигрю отметил, что после окончания периода господдержки в апреле 2023 году необходимо будет разработать новую схему помощи нуждающимся. Для этого оператор создает фонд на £50 млн ($57,5 млн). Средства будут распределены среди благотворительных организаций, которые помогают британским семьям бороться с ростом цен.
29 октября газета The Daily Mirror со ссылкой на данные British Gas сообщила, что запасов газа в Великобритании осталось на девять дней. В конце сентября газета The Sun сообщила, что миллионы британцев вынуждены продавать свое имущество, чтобы оплачивать счета.
Великобритания и ряд других европейских стран столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие в том числе после введения санкций против России, которые Запад принял из-за спецоперации по защите Донбасса.