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В Великобритании запасов газа осталось на девять дней

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Запасов газа в Великобритании осталось на девять дней использования, в то время как во Франции его хватит еще на 103 дня. Об этом заявила 28 октября британская газета-таблоид The Daily Mirror со ссылкой на данные British Gas.

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«В Великобритании запасов газа осталось на 9 дней, она имеет один из самых низких уровней хранения газа в Европе по сравнению с Германией, где запасов хватит на 89 дней, Францией — 103 дня и Нидерландами — 123 дня», — говорится в сообщении.

В издании предупредили, что этой зимой в случае нехватки газа британцы могут столкнуться с запланированными трехчасовыми отключениями электроэнергии.

По словам главы британской электроэнергетической и газовой компании Джона Петтигрю, отключение электроэнергии, скорее всего, будет происходить в январе и феврале — по вечерам в будние дни.

Также в статье отмечается, что энергетическая компания вновь открывает свое подземное хранилище газа Rough, которое позволит повысить мощности по хранению газа в Соединенном Королевстве на 50% и станет ключевым для страны зимой.

Между тем накануне стало известно, что Великобритания прекратит импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) с 1 января 2023 года.

17 октября было объявлено, что правительство Великобритании заморозит тарифы на электричество и газ для домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее. С мая 2023 года власти будут помогать с оплатой счетов за электричество лишь тем, кто больше всего в этом нуждается.

29 августа газета Independent сообщила, что, согласно результатам опроса, предстоящей зимой почти каждый четвертый британец не станет включать отопление из-за рекордного роста цен на энергию.

27 августа издание Evening Standard дало нестандартные советы британцам по экономии электроэнергии. Газета рекомендовала законопатить окна и мыть посуду в тазике.

Великобритания и ряд других европейских стран столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Запад усилил санкционное давление на РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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