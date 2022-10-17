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Тарифы на электроэнергию в Британии заморозят на семь месяцев вместо двух лет

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Фото: Global Look Press/Johann Hinrichs
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Правительство Великобритании заморозит тарифы на электричество и газ для домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее. Об этом 17 октября сообщил новый глава министерства финансов страны Джереми Хант.

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«Поддержка, которую мы оказываем населению, будет оставаться на неизменном уровне до [конца] апреля», — сказал Хант, его выступление транслировал телеканал Sky News.

Однако уже с мая, пояснил он, власти будут помогать с оплатой счетов за электричество лишь тем, кто больше всего в этом нуждается. Такое решение необходимо для сокращения государственных затрат, пояснил Хант.

Глава Минфина также объявил, что правительство отказывается от большинства налоговых послаблений, которые были анонсированы ранее. Среди прочего, власти не будут снижать базовую ставку подоходного налога, оставив ее на уровне 20%.

Резюмируя, Хант добавил, что в стране предстоят «сложные решения» в отношении налогов и государственных расходов.

В конце сентября газета The Sun сообщила, что миллионы британцев вынуждены продавать свое имущество, чтобы оплачивать счета во время кризиса стоимости жизни. Издание добавило, что многим жителям страны пришлось также начать использовать ранее накопленные сбережения для возможности справиться с растущими расходами на оплату счетов.

За день до этого сообщалось, что в Великобритании стоимость продовольственной корзины выросла на 10,6% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Особенно сильно цены повысились на корма для животных, удобрения и растительное масло. Кроме того, инфляция на макароны и консервированные помидоры достигла рекордных 8,6% по сравнению с 7,8% месяцем ранее.

9 октября обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли заявил, что работу Трасс на посту премьер-министра не одобряют больше половины британцев. Поддерживают ее только 18% жителей страны. На этом фоне усилились позиции лидера Лейбористской партии Кира Стармера, которого хотят видеть главой правительства 35% британцев.

До этого, 30 сентября, Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. По ее словам, не всем гражданам понравится данная инициатива, однако у правительства есть четкий план, который премьер-министр сочла правильным для страны.

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