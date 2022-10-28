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Великобритания прекратит импорт российского СПГ с 2023 года

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Кабинет министров Соединенного Королевства запретит импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) с 1 января 2023 года. Об этом 28 октября сообщили в МИД Великобритании.

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«С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в деле снижения их собственной зависимости [от российского газа]», — сообщает пресс-служба кабмина в Twitter.

Ранее, 17 октября, сообщалось о том, что правительство Великобритании заморозит тарифы на электричество и газ для домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее.

В конце сентября газета The Sun сообщила, что миллионы британцев вынуждены продавать свое имущество, чтобы оплачивать счета во время кризиса стоимости жизни.

Ранее, 17 августа, сообщалось о том, что Великобритания начала импортировать СПГ из Австралии на фоне энергетического кризиса в Европе. Отмечается, что Австралия не поставляла СПГ в Европу с 2016 года.

Санкционное давление на Россию и ее международных партнеров усилилось после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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