Великобритания начала импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из Австралии на фоне энергетического кризиса в Европе. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Kpler.

Агентство отметило, что Австралия не поставляла СПГ в Европу с 2016 года.

По данным аналитической компании Kpler, танкер Attalos c СПГ направляется в Великобританию из Австралии. Агентство сообщило, что 22 августа судно уже прибудет в Британию.

Великобритания и Европа обычно импортируют СПГ из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона — редкость из-за «экономической нецелесообразности длительного путешествия и обычно высокого спроса со стороны азиатских покупателей».

14 августа издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что Германии не удалось договориться с Катаром о поставках газа в рамках снижения энергозависимости от России. Вместо этого катарская сторона предпочла сотрудничество с Италией. Хабек и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани не смогли заключить контракты на поставку газа.

Хабек пожаловался на прошлой неделе, что Катар не хочет «делать хорошее предложение». Речь идет о том, что страны так и не пришли к согласованию по объему поставок и немецкие терминалы пустуют, несмотря на то что в марте удалось договориться о долгосрочном энергетическом партнерстве.

23 июня стало известно, что Катар потребовал от Европы подписать долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ). В свою очередь, страны ЕС хотят, чтобы контракты были краткосрочными. Это позволит региону добиваться своих целей по сокращению выбросов.

Санкционное давление на Россию и ее международных партнеров усилилось после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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