Bloomberg рассказало о требованиях Катара от Европы по контракту на СПГ

Катар потребовал от Европы подписать долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 23 июня пишет Bloomberg.

«Катар планирует настаивать на условиях, которые ограничат закупки СПГ странами Европейского союза на два десятилетия, что усложнит задачу блока по сокращению выбросов, а также снизит его зависимость от российского топлива», — сообщило издание.

В свою очередь, страны ЕС хотят, чтобы контракты были краткосрочными. Это позволит региону добиваться своих целей по сокращению выбросов.

Катар выдвинул требования о долгосрочных контрактах в связи с недавним соглашением Германии и США о поставках СПГ на 20 лет, отмечается в материале. Однако собеседники Bloomberg считают, что эмират предлагает более жесткий вариант, не дающий возможности перенаправить поставки в случае необходимости.

Переговоры Катара с Европой идут уже с марта и не увенчались успехом. По данным Reuters, в начале мая Германия и Катар не могли договориться о поставках в связи с разногласиями по продолжительности контракта.

В апреле председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков отметил, что Европа не сможет заменить российский газ полностью. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления политиков, Европа «практически гарантированно» не откажется от поставок российского газа и не введет на него эмбарго, поскольку регион в ближайшие как минимум лет 10 физически не сможет заменить голубое топливо из России.

23 июня Германия запустила вторую фазу чрезвычайного плана действий из-за нехватки газа. Министерство экономики и защиты климата сообщило, что газ стал дефицитным товаром для страны, и взяло на себя право давать рекомендации об экономии топлива.

16 июня, стало известно, что приток газа в Европу по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.