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Британия решила переложить вину за рецессию в королевстве на Россию

Глава минфина Великобритании считает Россию ответственной за рецессию в королевстве
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Фото: Global Look Press/Alex Hinds
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Причина экономической рецессии в Великобритании ― действия России на Украине, спровоцировавшие инфляцию и рост процентных ставок. Такое заявление 12 ноября сделал министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант в интервью газете The Times.

«Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», ― отметил Хант.

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По словам министра, руководство Великобритании вместе с Банком Англии должно взять инфляцию в стране под контроль и тогда удастся сдержать эффект от мирового роста процентных ставок и ставок по ипотеке.

Также Хант признал, что, вероятно, рецессия в Великобритании продлится два года, что сделает ее рекордно долгой за всю 100-летнюю историю наблюдений.

«Вопрос сейчас не в том, входим ли мы в период рецессии, а в том, что можно сделать, чтобы падение оказалось небольшим и как можно менее продолжительным», ― подчеркнул глава британского минфина.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7%. Больше всего цены выросли на молоко, масло, яйца и сыр.

1 ноября компания National Grid, оператор единой британской энергосистемы, предупредила о двукратном увеличении среднегодового счета домохозяйств за электричество в стране. По данным оператора, средний счет домохозяйств за электроэнергию в этом году составит £2500 ($2875).

21 октября стало известно, что почти 32 млн жителей Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов из-за высокой инфляции и стремительного роста стоимости жизни, что на 6 млн больше, чем в 2020 году. Более того, сообщалось, что около 3,2 млн британцев стали экономить на личной гигиене в связи с подорожанием товаров. Например, многие больше не могут позволить себе качественное мыло, средство для бритья, дезодорант, стиральный порошок и обращаются к дешевым аналогам. Некоторые даже начали стесняться ходить на работу из-за этого.

19 октября в Бюро национальной статистики Великобритании рассказали, что по итогам сентября годовая инфляция в стране ускорилась с 9,9% месяцем ранее до 10,1%. Наибольший вклад в рост инфляции внес рост цен на продукты питания. Некоторые эксперты назвали это самым заметным скачком цен с 1980 года.

Великобритания и ряд других европейских стран столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Запад усилил санкционное давление на РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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