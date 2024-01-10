По словам главного врача Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, за последние несколько недель число тяжелораненых солдат в госпиталях страны выросло на 30%, а ежедневные поступления составляют до 100 раненых солдат, рассказал он 9 января американскому телеканалу ABC News.

По его словам, больница находится в нескольких часах езды от места боевых действий, в настоящее время ежедневно принимает от 40 до 100 тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до 100 хирургических операций в течение 24 часов. Причем многие из этих процедур являются ампутациями.

ABC News напомнил, что украинское правительство не опубликовало официальных данных об общем числе солдат, которые были убиты или ранены. Однако неофициальные свидетельства о растущих потерях украинцев были подкреплены заявлениями, сделанными на украинском телевидении в эти выходные бывшим генеральным прокурором страны.

«Юрий Луценко утверждал, что в настоящее время около 30 тыс. украинских военнослужащих погибают или получают тяжелые ранения в месяц, а общее число раненых и убитых составляет около 500 тыс. человек», — приводит телеканал данные Луценко.

Ожидается, что вскоре украинское правительство объявит о новой волне военной мобилизации, и Луценко утверждал, что цифры потерь должны быть опубликованы сейчас, чтобы донести серьезность ситуации до украинской общественности. Он сказал, что это поможет объяснить, почему требуется большое количество новых рекрутов. Однако украинское минобороны комментировать заявления Луценко не стало.

8 января французский журнал Le Point со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от интенсивных боев и ощущают нехватку оружия и боеприпасов на линии фронта. По их данным, солдаты истощены, а командование неэффективно.

5 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил ему о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизация будет продолжена в любом случае.

19 декабря президент Украины рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о числе мобилизуемых в стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.