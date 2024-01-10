Реклама
Прямой эфир
Общество
Движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье восстановили
Армия
Разведчики группировки «Запад» выявили координаты для артудара по позиции ВСУ
Мир
WAFA сообщило о гибели 15 человек из-за удара ЦАХАЛ по жилому дому
Общество
Синоптик предсказал скорое возвращение морозов в Москву
Мир
ООН готова способствовать решению территориального спора Аргентины и Великобритании
Происшествия
В Москве произошло два ДТП с шестью автомобилями
Мир
Посольство РФ в Эквадоре рекомендовало воздержаться от посещения страны
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и до –8 градусов в среду
Экономика
Объем вкладов россиян вырос на рекордные 5,2 трлн рублей
Мир
СМИ заявили о задержании бывшего главы МВД Польши в президентском дворце в Варшаве
Мир
Маск раскритиковал военную помощь Вашингтона Киеву
Экономика
В России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами
Происшествия
Российская туристка отправилась в горы в Турции и пропала
Мир
В Эквадоре объявили режим внутреннего вооруженного конфликта
Общество
Воробьев допустил строительство новой котельной в Климовске после аварии
Сюжет:

ABC News рассказал о росте числа тяжелораненых солдат в больницах Украины

0
Фото: Global Look Press/Rick Mave
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По словам главного врача Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, за последние несколько недель число тяжелораненых солдат в госпиталях страны выросло на 30%, а ежедневные поступления составляют до 100 раненых солдат, рассказал он 9 января американскому телеканалу ABC News.

По его словам, больница находится в нескольких часах езды от места боевых действий, в настоящее время ежедневно принимает от 40 до 100 тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до 100 хирургических операций в течение 24 часов. Причем многие из этих процедур являются ампутациями.

ABC News напомнил, что украинское правительство не опубликовало официальных данных об общем числе солдат, которые были убиты или ранены. Однако неофициальные свидетельства о растущих потерях украинцев были подкреплены заявлениями, сделанными на украинском телевидении в эти выходные бывшим генеральным прокурором страны.

«Юрий Луценко утверждал, что в настоящее время около 30 тыс. украинских военнослужащих погибают или получают тяжелые ранения в месяц, а общее число раненых и убитых составляет около 500 тыс. человек», — приводит телеканал данные Луценко.

Ожидается, что вскоре украинское правительство объявит о новой волне военной мобилизации, и Луценко утверждал, что цифры потерь должны быть опубликованы сейчас, чтобы донести серьезность ситуации до украинской общественности. Он сказал, что это поможет объяснить, почему требуется большое количество новых рекрутов. Однако украинское минобороны комментировать заявления Луценко не стало.

Дырка на границе: Киев намерен призвать украинских беженцев в ряды ВСУ
Власти Украины ищут способы вернуть военнообязанных мужчин из Европы

8 января французский журнал Le Point со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от интенсивных боев и ощущают нехватку оружия и боеприпасов на линии фронта. По их данным, солдаты истощены, а командование неэффективно.

5 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил ему о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизация будет продолжена в любом случае.

19 декабря президент Украины рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о числе мобилизуемых в стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024