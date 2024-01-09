Воробьев допустил строительство новой котельной в Климовске после аварии

Правительство Московской области рассмотрит возможность постройки новой котельной в микрорайоне Климовск в Подольске после произошедшей аварии. Об этом 9 января заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Я дал команду рассмотреть возможность возведения альтернативной котельной, чтобы в Климовске мы не зависели только от одной. Поэтому рассматриваем резервный вариант, несмотря на то что котельная патронного завода, которая теперь будет находиться в нашей собственности, имеет запас прочности. Мы лучше проработаем дополнительную возможность, чтобы закрыть тему с теплоснабжением», — приводятся его слова на сайте правительства региона.

Также Воробьев отметил, что в Климовске запустили тепло уже в более 120 домов, а завтра, 10 января, начнут подключать школы и детские сады. Кроме того, он напомнил, что пострадавшим жителям, в домах которых прорвало трубы, полагается коменсация.

«Будем или компенсировать деньгами, или делать ремонт — что вы выберете. Должна быть инспекция, которая подтвердит факт. А батареи будем менять бесплатно, чтобы у всех жителей было в квартирах тепло», — сказал глава Московской области.

Ранее, 6 января, в Климовске из-за морозов замерзла отопительная система, при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера. В тот же день для жителей организовали пункты обогрева, также был запущен резервный отопительный котел.

Позже, 7 января, Воробьев заявил о запуске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.

Также проблемы с отоплением происходили и в других городах — Балашихе, Воскресенске, Дмитрове, Лыткарино, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Химках и Щелково.

9 января Воробьев заявил, что жителям подмосковного Климовска будет возмещен ущерб , связанный с протечками в квартирах из-за ситуации с теплоснабжением. Из 173 домов в Климовске 122 уже подключены к теплоснабжению, в них тепло, уточнил он.

Также в этот день стало известно, что в подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, задержан заместитель главы администрации городского округа. Кроме того, после массового отключения отопления в рамках уголовного дела были задержаны начальник котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода.

Тогда же Воробьев сообщил, что в Подмосковье начат процесс национализации Климовского специализированного патронного завода после аварии на его котельной, которая на время лишила отопления сотни жителей подольского микрорайона Климовск.