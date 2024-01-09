Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже поднялся до 91,44 рубля
Общество
Движение на трассе М-11 восстановили после ДТП с участием 66 машин
Общество
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды образовалась огромная пробка
Мир
На Украине признали неспособность Киева производить оружие из-за ударов ВС РФ
Экономика
Гендиректор НРА спрогнозировала рост реальных доходов населения на 5–7% в 2024 году
Мир
Украине предрекли еще большие территориальные потери в 2024 году
Армия
ВС РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ в лесополосе на южнодонецком направлении
Экономика
Дефицит квартир в России может появиться во второй половине 2025 года
Экономика
Гендиректор НРА спрогнозировала инфляцию на уровне 5,5–6% к концу 2024 года
Мир
Ученые предрекли 2024 году звание самого жаркого в истории
Экономика
Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше второго полугодия 2024 года
Мир
Министр финансов США заявила об отсутствии решения по конфискации активов РФ
Мир
В бундестаге заявили об ожидании переговоров РФ и Запада по Украине в 2024 году
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске
Происшествия
В Подольске задержан замглавы администрации городского округа

В Подольске задержан замглавы администрации городского округа

В Подольске задержан замглавы администрации после отключения отопления
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан заместитель главы администрации городского округа после массового отключения отопления. Об этом 9 января сообщает Следственный комитет (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий и задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, его подозревают в том, что он, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной и зная о наличии ее дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду на 2023/24 год и выдал паспорт готовности заводу, что привело к аварии на теплотрассе.

Помимо него, в рамках уголовного дела были задержаны начальник котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода.

В СК РФ добавили, что в помещениях и на их рабочих местах проведены обыски и выемки, в настоящее время идут допросы.

Подзарядье: власти готовят перевод более 130 тыс. домов на электроотопление
Каких затрат это потребует и как отразится на жизни граждан

6 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что из-за морозов отопительная система в подольском микрорайоне Климовск замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера.

В тот день для жителей организовали пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Тогда же был запущен резервный отопительный котел. Артамонов также сообщил, что отопление уже подано в 45 многоквартирных жилых домов района.

Позже, 7 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры.

Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.

8 января Воробьев сообщил, что жители Климовска, которые пострадали из-за аварии, не будут платить за отопление в январе. Также им будут компенсированы затраты за электроэнергию, оплата за январь будет считаться по декабрьскому платежу. При этом никакие заявления на перерасчет подавать жителям не придется, всё будет сделано в автоматическом режиме, добавил глава региона. Кроме того, частную котельную в микрорайоне Климовск, на которой произошла авария, передадут в управление муниципальному учреждению.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024