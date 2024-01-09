В Подольске задержан замглавы администрации городского округа

В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан заместитель главы администрации городского округа после массового отключения отопления. Об этом 9 января сообщает Следственный комитет (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий и задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, его подозревают в том, что он, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной и зная о наличии ее дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду на 2023/24 год и выдал паспорт готовности заводу, что привело к аварии на теплотрассе.

Помимо него, в рамках уголовного дела были задержаны начальник котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода.

В СК РФ добавили, что в помещениях и на их рабочих местах проведены обыски и выемки, в настоящее время идут допросы.

6 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что из-за морозов отопительная система в подольском микрорайоне Климовск замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера.

В тот день для жителей организовали пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Тогда же был запущен резервный отопительный котел. Артамонов также сообщил, что отопление уже подано в 45 многоквартирных жилых домов района.

Позже, 7 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры.

Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.

8 января Воробьев сообщил, что жители Климовска, которые пострадали из-за аварии, не будут платить за отопление в январе. Также им будут компенсированы затраты за электроэнергию, оплата за январь будет считаться по декабрьскому платежу. При этом никакие заявления на перерасчет подавать жителям не придется, всё будет сделано в автоматическом режиме, добавил глава региона. Кроме того, частную котельную в микрорайоне Климовск, на которой произошла авария, передадут в управление муниципальному учреждению.