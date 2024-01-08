Частную котельную в Климовске после аварии передадут в муниципалитет

Частную котельную в микрорайоне Климовск подмосковного города Подольска, на которой произошла авария, передадут в управление муниципальному учреждению. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева в воскресенье, 8 января.

Глава региона провел встречу с управдомами Климовска, на которой сообщил им об этом решении.

Как отмечается, котельная находится на закрытой территории Климовского патронного завода, она принадлежит частным владельцам, однако, по словам Воробьева, правоохранительные органы помогли муниципалитету в обеспечении доступа в нее напрямую, что позволяет обеспечить контроль.

«У нас прошли переговоры с директором, и котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации», — приводит пресс-служба слова Воробьева.

На встрече управдомы поинтересовались также, когда будут подключены социальные объекты — школы и детские сады.

«Мы делаем всё, чтобы запустить их как можно раньше, работаем круглосуточно. Понимаем, что во вторник детям идти в школу, в детский сад. Прежде всего мы должны дать тепло в дома и затем тут же перейти к запуску социальных объектов», — пояснил губернатор.

Ранее в этот день Воробьев сообщил также, что жители Климовска, которые пострадали из-за аварии, не будут платить за отопление в январе. Также им будут компенсированы затраты за электроэнергию, оплата за январь будет считаться по декабрьскому платежу. При этом никакие заявления на перерасчет подавать жителям не придется, всё будет сделано в автоматическом режиме, добавил глава региона.

6 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что из-за морозов отопительная система в подольском микрорайоне Климовск замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла в Подольске был введен режим ЧС локального характера.

Для жителей были организованы пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Тогда же был запущен резервный отопительный котел. Позднее в тот же день Артамонов сообщил, что отопление уже подано в 45 многоквартирных жилых домов района.

На следующий день Воробьев сообщил о запуске в Подольске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Кроме того, к подаче тепла были подключены дома микрорайона Климовск на Симферопольской, Заводской и Западной улицах и Октябрьской площади, а в дома третьей очереди тепло планируется подать к середине текущего дня.

Тогда же в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.