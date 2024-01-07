В Подольске возбудили дело по факту ограничения подачи тепла в дома

В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Об этом сообщили в воскресенье, 7 января, в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В ведомстве рассказали, что 4 января из-за неправильной эксплуатации сотрудниками закрытого акционерного общества котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. В результате жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовске, остались без подачи тепла и горячей воды.

«В настоящее время в помещениях организации, обслуживающей котельную, проводятся обыски, изымается техническая документация, допрашивается руководство», — отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram.

Сейчас следствие устанавливает причины и условия, которые привели к аварии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, сообщил, что котельная, обслуживающая оставшиеся без тепла дома, «находится в ведении у частников». По его словам, ее владельцы неохотно выходили с властями на связь, а позднее скрылись. Он отметил, что в связи со случившимся будет решаться вопрос о передаче котельной в обеспечение муниципального предприятия.

Ранее в этот день Воробьев сообщил о запуске в Подольске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Кроме того, к подаче тепла уже подключены дома микрорайона Климовск на Симферопольской, Заводской и Западной улицах и Октябрьской площади, а в дома третьей очереди тепло планируется подать к середине текущего дня.

6 января из-за отсутствия в Климовске тепла в Подольске был введен режим ЧС локального характера. Как рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, из-за морозов отопительная система замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Для жителей были организованы пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Тогда же был запущен резервный отопительный котел.

Позднее в тот же день Артамонов сообщил, что отопление уже подано в 45 многоквартирных жилых домов района.