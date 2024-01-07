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В подмосковном Подольске запустили второй котел для подачи тепла в дома

Губернатор Воробьев: в микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел
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Фото: РИА Новости/Александр Патрин
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В подмосковном Подольске в работу запущен второй котел для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье, 7 января.

«Запустили второй котел. Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточняется, к подаче тепла были подключены дома микрорайона Климовск на Симферопольской, Заводской и Западной улицах и Октябрьской площади.

Воробьев также сообщил, что тепло в дома третьей очереди планируют подать к середине текущего дня.

«Мобилизовали много аварийных бригад, которые работают над тем, чтобы подключить дома к теплу как можно быстрее», — отметил губернатор.

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Днем ранее из-за отсутствия в микрорайоне Климовск тепла в Подольске был введен режим ЧС локального характера. Как рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, из-за морозов отопительная система замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Для жителей были организованы пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Тогда же был запущен резервный отопительный котел.

Позднее в тот же день Артамонов сообщил, что отопление уже подано в 45 многоквартирных жилых домов района.

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