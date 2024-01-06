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Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления

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Фото: t.me/GrArtamonov
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В подмосковном Подольске введен режим ЧС локального характера из-за отсутствия в микрорайоне Климовск отопления, ставшего следствием прорывов отопительных труб на фоне сильных морозов. Об этом заявил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в субботу, 6 января.

«Аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. <...> Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части мкр. Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера», — написал он в Telegram-канале, уточнив что указанный режим действует с 5 января.

Он также сообщил, что запущенный после аварии резервный котел работает в штатном режиме. Ремонт второго котла продолжается, добавил Артамонов.

Как отмечается, для жителей Климовска организованы пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании Гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции.

Специалисты профильных ведомств работают над скорейшим решением проблемы.

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В конце декабря режим ЧС вводился в восьми районах Ярославской области из-за перебоев в подаче электроэнергии в связи со снегопадом. Как отмечалось, причиной перебоев стала несвоевременная расчистка просек линий электропередачи (ЛЭП) и мокрый снег, налипший на провода, который привел к их обрыву.

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