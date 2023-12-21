Лес срубят: из-за ранних морозов в России резко увеличилась заготовка дров

Заготовка дров в России в этом году увеличилась больше чем на треть, рассказали «Известиям» в Рослесинфорге. Это связано прежде всего с ранним наступлением морозов. Дрова до сих пор остаются социально значимым товаром, так как с их помощью отапливается много домов, пояснили в ведомстве. Легальные рубки не оказывают негативного влияния на состояние лесов, хотя и создают нагрузку на экосистему, полагают эксперты. При этом, по их словам, до сих пор не оценено, насколько критично для экологии отапливать дома дровами — при горении древесины в атмосферу выделяется такое же количество углерода, как и при ее медленном гниении.

Социально значимый товар

К началу отопительного сезона этого года в России заготовили 16,2 млн кубометров древесины. Это на 35% больше, чем в прошлом году, сообщили «Известиям» в Рослесинфорге. Речь идет о готовых колотых дровах, которые прошли все стадии подготовки: древесину для них срубили, вывезли из леса, распилили, накололи и просушили.

— Еще порядка 10 млн кубов выделено в виде делянок для частных лиц, где они могут напилить себе дров самостоятельно или привлечь специального подрядчика за свой счет, — пояснили в Рослесинфорге.

Согласно сборнику Росстата за 2022 год, в России 12% жилого фонда не имеет отопления — центрального, личного или общедомового котла. В городах 7%, а в сельской местности 17% домов отапливаются с помощью печей или электрообогревателей.

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— Несмотря на то что процесс газификации в регионах ускорен, охватил он пока еще не все населенные пункты, поэтому дрова остаются востребованным товаром, причем социально значимым , — отметили в Рослесинфорге.

Для отопления дровами, по их данным, пользуются и домашние хозяйства, преимущественно в частном секторе, и общественные учреждения — детские сады, медпункты, даже небольшие предприятия.

Больше всего дров заготавливается на северо-западе страны — там нарубили 3,7 млн кубометров. В Центральной России, Приволжье и Сибири — примерно по 3 млн. На юге России, где меньше топят дровами, заготовили только 239 тыс. кубометров, а на Северном Кавказе — 66 тыс.

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— Лучшими дровами считаются дубовые, затем по качеству идут березовые, они тоже дают хороший жар, не выделяя много угарного газа, кроме того, они доступны — береза растет везде, — пояснили в Рослесинфорге. — Менее энергоэффективны дрова из осины, ольхи, сосны и ели, но у них есть и свои преимущества. Осина, например, чистит дымоход от сажи и копоти, а ольха дает хороший аромат.

Поэтому в объемах заготовки лидируют березовые дрова. На втором месте по этому показателю осиновые, на третьем — сосновые. Чуть меньше заготовили еловых поленьев, а также твердого топлива из сибирской лиственницы, пихты, кедра, бука.

Почему выросли объемы заготовки дров

Одной из причин роста объемов заготовки дров в Рослесинфорге назвали раннее начало морозов. Так, в центр европейской части России заморозки пришли уже в начале октября, сообщали в центре погоды «Фобос». В Архангельской области температура уже 7 октября опускалась до –7,2 °С. В Санкт-Петербург заморозки пришли на пару дней позже, но и там они оказались самыми ранними с 2019 года — тогда первые морозы пришлись на 6 октября.

В этом году в дома с печным отоплением доставлено более 4 млн грузовиков дров, подсчитали в Рослесинфорге. В среднем по России дрова обходятся в 2,1 тыс. рублей за кубометр.

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— На зиму для отопления частного дома надо в среднем от 10 до 25 кубов, то есть расходы домохозяйств на печное отопление находятся в диапазоне от 21 до 52,5 тыс. рублей. Им приходится заказывать по несколько грузовиков стандартной вместимостью в 4 кубометра, — отметили там.

Экологичность дров как энергоносителя до сих пор остается дискуссионным вопросом, напомнил гендиректор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.



— При горении древесины в атмосферу выделяется такое же количество углерода, как и при ее медленном гниении. Главное отличие — это темпы возврата углерода: горение загрязняет атмосферу парниковыми газами в несколько тысяч раз интенсивнее, чем медленное гниение. Критична ли для нашей природы такая разница в темпах отдачи углерода — пока вопрос, — пояснил он.

Можно ли заготовить дрова самостоятельно

Среди других причин роста объема заготовок дров в организации назвали более активное освоение участков лесопромышленниками.

— Дрова — довольно значимый сегмент рынка лесопромышленного комплекса. По объемам он приближается к рынку пиломатериалов, которых в прошлом году произвели 29 млн кубов. Всего же в прошлом году заготовлено 195 млн куб. м древесины всех разновидностей, — сообщили в Рослесинфорге.

Интерес лесозаготовителей там объяснили тем, что при рубке с лесной делянки забирают не только качественную деловую древесину, то есть будущие пиломатериалы, но и некондиционные деревья, которые убрать необходимо, а использовать в деревообработке невозможно. Поэтому реализовать их на дрова становится оптимальным решением — люди получают необходимое топливо, а ресурсы используются рационально.

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— Важно, что качественный лес на дрова не переводят, а найти некондиционную древесину можно в любом уголке страны. Сухостой, стволы скрученные, с дуплом или червоточинами — в дело такая древесина не идет, а дрова из нее прекрасные, — заверили в Рослесинфорге.

Дрова можно заготовить и самостоятельно. В некоторых регионах можно вести заготовку леса для себя бесплатно, напомнили в организации.

— В целом производить рубку и вывозку древесины нужно будет за свой счет. Считается, что в любом случае это дешевле, чем покупать готовые дрова, но в последнее время всё чаще говорят о высоких издержках такой заготовки, — пояснили там.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Специальные территории для заготовки дров находятся далеко от населенных пунктов, пояснил «Известиям» эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков.

— В советское время вырубки начинались относительно недалеко от населенных мест. Во многих случаях с тех пор там еще не успел вырасти подходящий для заготовки лес. Сейчас же при заготовке в удаленных местах люди несут значительные расходы на транспортировку, — пояснил он.

Как заготовка дров влияет на экологию

Заготовка дров, как правило, не становится основной причиной нарушения состояния лесов, заверил Константин Кобяков.

Опасны для экосистем прежде всего масштабные нелегальные вырубки, когда тысячи животных теряют свой дом и ориентиры при миграции и размножении, подчеркнули эксперты.

В этом году фактов незаконной рубки деревьев стало меньше на 16%, а объем добытой таким образом и вовсе снизился на 24% , до 559,1 тыс. кубометров, сообщил «Известиям» начальник управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов.

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— По фактам незаконной рубки возбуждено 4,5 тыс. уголовных дел, назначено административных штрафов на сумму 5,7 млн рублей, — сообщил он.

Тем не менее местные жители вряд ли могут при заготовке дров нанести незаконной вырубкой значительный урон экосистеме из-за небольших объемов, полагает Константин Кобяков.

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— Кроме того, такие заготовки, как правило, идут в лесах, которые и так уже нарушены, поскольку рядом с населенными пунктами нет экологически особенно ценных лесов, — пояснил он.

Для самостоятельной заготовки дров люди обычно не проводят сплошные рубки, а выбирают отдельные деревья, что тоже не может нанести значительный урон экосистеме, резюмировал Константин Кобяков.