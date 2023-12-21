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Лес срубят: из-за ранних морозов в России резко увеличилась заготовка дров

Как добывают древесину и наносит ли это ущерб экосистемам страны
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Заготовка дров в России в этом году увеличилась больше чем на треть, рассказали «Известиям» в Рослесинфорге. Это связано прежде всего с ранним наступлением морозов. Дрова до сих пор остаются социально значимым товаром, так как с их помощью отапливается много домов, пояснили в ведомстве. Легальные рубки не оказывают негативного влияния на состояние лесов, хотя и создают нагрузку на экосистему, полагают эксперты. При этом, по их словам, до сих пор не оценено, насколько критично для экологии отапливать дома дровами — при горении древесины в атмосферу выделяется такое же количество углерода, как и при ее медленном гниении.

Социально значимый товар

К началу отопительного сезона этого года в России заготовили 16,2 млн кубометров древесины. Это на 35% больше, чем в прошлом году, сообщили «Известиям» в Рослесинфорге. Речь идет о готовых колотых дровах, которые прошли все стадии подготовки: древесину для них срубили, вывезли из леса, распилили, накололи и просушили.

— Еще порядка 10 млн кубов выделено в виде делянок для частных лиц, где они могут напилить себе дров самостоятельно или привлечь специального подрядчика за свой счет, — пояснили в Рослесинфорге.

Согласно сборнику Росстата за 2022 год, в России 12% жилого фонда не имеет отопления — центрального, личного или общедомового котла. В городах 7%, а в сельской местности 17% домов отапливаются с помощью печей или электрообогревателей.

Вырубка леса
Фото: ТАСС/Александр Данелюшин

— Несмотря на то что процесс газификации в регионах ускорен, охватил он пока еще не все населенные пункты, поэтому дрова остаются востребованным товаром, причем социально значимым, — отметили в Рослесинфорге.

Для отопления дровами, по их данным, пользуются и домашние хозяйства, преимущественно в частном секторе, и общественные учреждения — детские сады, медпункты, даже небольшие предприятия.

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Больше всего дров заготавливается на северо-западе страны — там нарубили 3,7 млн кубометров. В Центральной России, Приволжье и Сибири — примерно по 3 млн. На юге России, где меньше топят дровами, заготовили только 239 тыс. кубометров, а на Северном Кавказе — 66 тыс.

Перевозка дров
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

— Лучшими дровами считаются дубовые, затем по качеству идут березовые, они тоже дают хороший жар, не выделяя много угарного газа, кроме того, они доступны — береза растет везде, — пояснили в Рослесинфорге. — Менее энергоэффективны дрова из осины, ольхи, сосны и ели, но у них есть и свои преимущества. Осина, например, чистит дымоход от сажи и копоти, а ольха дает хороший аромат.

Поэтому в объемах заготовки лидируют березовые дрова. На втором месте по этому показателю осиновые, на третьем — сосновые. Чуть меньше заготовили еловых поленьев, а также твердого топлива из сибирской лиственницы, пихты, кедра, бука.

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Почему выросли объемы заготовки дров

Одной из причин роста объемов заготовки дров в Рослесинфорге назвали раннее начало морозов. Так, в центр европейской части России заморозки пришли уже в начале октября, сообщали в центре погоды «Фобос». В Архангельской области температура уже 7 октября опускалась до –7,2 °С. В Санкт-Петербург заморозки пришли на пару дней позже, но и там они оказались самыми ранними с 2019 года — тогда первые морозы пришлись на 6 октября.

В этом году в дома с печным отоплением доставлено более 4 млн грузовиков дров, подсчитали в Рослесинфорге. В среднем по России дрова обходятся в 2,1 тыс. рублей за кубометр.

Мужчина собирает дрова
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— На зиму для отопления частного дома надо в среднем от 10 до 25 кубов, то есть расходы домохозяйств на печное отопление находятся в диапазоне от 21 до 52,5 тыс. рублей. Им приходится заказывать по несколько грузовиков стандартной вместимостью в 4 кубометра, — отметили там.

Экологичность дров как энергоносителя до сих пор остается дискуссионным вопросом, напомнил гендиректор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.

— При горении древесины в атмосферу выделяется такое же количество углерода, как и при ее медленном гниении. Главное отличие — это темпы возврата углерода: горение загрязняет атмосферу парниковыми газами в несколько тысяч раз интенсивнее, чем медленное гниение. Критична ли для нашей природы такая разница в темпах отдачи углерода — пока вопрос, — пояснил он.

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Можно ли заготовить дрова самостоятельно

Среди других причин роста объема заготовок дров в организации назвали более активное освоение участков лесопромышленниками.

— Дрова — довольно значимый сегмент рынка лесопромышленного комплекса. По объемам он приближается к рынку пиломатериалов, которых в прошлом году произвели 29 млн кубов. Всего же в прошлом году заготовлено 195 млн куб. м древесины всех разновидностей, — сообщили в Рослесинфорге.

Интерес лесозаготовителей там объяснили тем, что при рубке с лесной делянки забирают не только качественную деловую древесину, то есть будущие пиломатериалы, но и некондиционные деревья, которые убрать необходимо, а использовать в деревообработке невозможно. Поэтому реализовать их на дрова становится оптимальным решением — люди получают необходимое топливо, а ресурсы используются рационально.

Дрова на одной из улиц деревни
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Важно, что качественный лес на дрова не переводят, а найти некондиционную древесину можно в любом уголке страны. Сухостой, стволы скрученные, с дуплом или червоточинами — в дело такая древесина не идет, а дрова из нее прекрасные, — заверили в Рослесинфорге.

Дрова можно заготовить и самостоятельно. В некоторых регионах можно вести заготовку леса для себя бесплатно, напомнили в организации.

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— В целом производить рубку и вывозку древесины нужно будет за свой счет. Считается, что в любом случае это дешевле, чем покупать готовые дрова, но в последнее время всё чаще говорят о высоких издержках такой заготовки, — пояснили там.

Продавец топит печь в сельском магазине в деревне
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Специальные территории для заготовки дров находятся далеко от населенных пунктов, пояснил «Известиям» эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков.

— В советское время вырубки начинались относительно недалеко от населенных мест. Во многих случаях с тех пор там еще не успел вырасти подходящий для заготовки лес. Сейчас же при заготовке в удаленных местах люди несут значительные расходы на транспортировку, — пояснил он.

Как заготовка дров влияет на экологию

Заготовка дров, как правило, не становится основной причиной нарушения состояния лесов, заверил Константин Кобяков.

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Опасны для экосистем прежде всего масштабные нелегальные вырубки, когда тысячи животных теряют свой дом и ориентиры при миграции и размножении, подчеркнули эксперты.

В этом году фактов незаконной рубки деревьев стало меньше на 16%, а объем добытой таким образом и вовсе снизился на 24%, до 559,1 тыс. кубометров, сообщил «Известиям» начальник управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов.

Житель деревни
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— По фактам незаконной рубки возбуждено 4,5 тыс. уголовных дел, назначено административных штрафов на сумму 5,7 млн рублей, — сообщил он.

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Тем не менее местные жители вряд ли могут при заготовке дров нанести незаконной вырубкой значительный урон экосистеме из-за небольших объемов, полагает Константин Кобяков.

Заготовка дров
Фото: Global Look Press/Anvar Galeev

— Кроме того, такие заготовки, как правило, идут в лесах, которые и так уже нарушены, поскольку рядом с населенными пунктами нет экологически особенно ценных лесов, — пояснил он.

Для самостоятельной заготовки дров люди обычно не проводят сплошные рубки, а выбирают отдельные деревья, что тоже не может нанести значительный урон экосистеме, резюмировал Константин Кобяков.

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