Режим ЧС ввели в восьми районах Ярославской области из-за проблем с электроэнергией

Критическая ситуация с подачей электроэнергии сложилась в Ярославской области в связи с погодными условиями, режим ЧС ввели уже в восьми районах. Об этом сообщил 26 декабря губернатор Михаил Евраев.

«В срочном порядке провели комиссию по чрезвычайным ситуациям с участием МЧС, МРСК «Ярэнерго», прокуратуры, глав муниципальных районов. Режим ЧС введен в восьми районах области. Восстановительные работы ведем в круглосуточном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в восстановлении подачи электроэнергии заняты 148 бригад и 161 единица техники. В настоящий момент в обесточенные районы области обеспечен подвоз воды, действуют пункты временного размещения, но пока никто из жителей туда не обращался, отметил губернатор.

Ранее, 25 декабря, Евраев сообщал о введении режима ЧС в четырех районах из-за сложной ситуации с электросетями после снегопада. По его словам, главная причина — несвоевременная расчистка просек линий электропередачи (ЛЭП) и мокрый снег, налипший на провода, который привел к их обрыву.