Отопление подали в 45 многоквартирных жилых домов Подольска

Глава городского округа Подольска Григорий Артамонов в субботу, 6 января, заявил, что отопление уже подано в 45 многоквартирных жилых домов района.

«На данный час локализованы аварии на магистралях, обследованы трубопроводы. Где необходимо, запускаем прогрев систем тепловыми пушками», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава округа объяснил, что продолжается заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в жилые дома.

«Сейчас запускаем тепло по адресам: ул. Заводская, 6; Заводская, 4а; Симферопольская, 5; проспект 50 лет Октября, 7/7», — поделился Артамонов.

Кроме того, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин указал, что произошедшее было скрыто от властей, ситуация не была «выведена в единую систему контроля теплоснабжения Московской области». По его словам, правительство региона узнало о случившемся из социальных сетей и благодаря жалобам местных жителей, добавили в пресс-службе правительства региона.

Ранее в этот день Артамонов сообщил о введении режима ЧС локального характера из-за отсутствия в микрорайоне Климовск отопления, ставшего следствием прорывов отопительных труб на фоне сильных морозов. Он также рассказал, что для жителей Климовска организованы пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Специалисты профильных ведомств работают над скорейшим решением проблемы, добавил Артамонов.

Также 6 января жители Лобни в Московской области рассказали «Известиям», что подъезд их дома покрылся льдом изнутри из-за отсутствия отопления. Кроме того, людям приходится греть квартиры газовыми плитами и тепло одеваться, находясь в помещении.

Позже председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населенных пунктах Московской области. По данным ведомства, были организованы проверки в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках. Также чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах, добавили в СК.