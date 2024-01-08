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Пострадавших из-за аварии жителей Климовска освободили от платы за отопление в январе

Пострадавших из-за аварии жителей Климовска освободили от платы за отопление в январе

Воробьев: жители микрорайона Климовск не будут платить за отопление в январе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жители микрорайона Климовск подмосковного города Подольск, которые пострадали из-за аварии, не будут платить за отопление в январе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 8 января.

Накануне вечером он провел встречу с жильцами оставшихся без тепла домов.

«Вчера поговорили в том числе о перерасчете за коммунальные услуги. <…> У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом никакие заявления на перерасчет подавать жителям не придется, всё будет сделано в автоматическом режиме, добавил глава региона.

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6 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что из-за морозов отопительная система в подольском микрорайоне Климовск замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла в Подольске был введен режим ЧС локального характера.

Для жителей были организованы пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Тогда же был запущен резервный отопительный котел. Позднее в тот же день Артамонов сообщил, что отопление уже подано в 45 многоквартирных жилых домов района.

На следующий день Воробьев сообщил о запуске в Подольске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Кроме того, к подаче тепла уже подключены дома микрорайона Климовск на Симферопольской, Заводской и Западной улицах и Октябрьской площади, а в дома третьей очереди тепло планируется подать к середине текущего дня.

Тогда же в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.

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