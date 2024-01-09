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Жителям Климовска возместят связанный с системами отопления ущерб
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Жителям Климовска возместят связанный с системами отопления ущерб

Воробьев заявил, что власти возместят ущерб жителям Климовска из-за протечек в квартирах
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Ущерб жителям подмосковного Климовска, связанный с протечками в квартирах из-за ситуации с теплоснабжением, будет возмещен, заявил 9 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня очень похоже, что мы имеем перелом, и, соответственно, что в большинстве квартир, мы сейчас ездим по городу каждый день, не только встречаемся, но и ездим, везде свои моменты. Они связаны с тем, что где-то у людей ущерб, затопило потолок, или еще какие-то произошли в квартире изменения, всё это мы, безусловно, берем на себя», — сказал он.

Из 173 домов в Климовске 122 уже подключены к теплоснабжению, в них тепло, уточнил Воробьев.

Ранее во вторник в управлении МЧС по Московской области сообщили, что подача тепла восстановлена в 116 многоквартирных домах Московской области. Работы по подаче тепла в 57 многоэтажных домов продолжаются.

Также в этот день стало известно, что в подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, задержан заместитель главы администрации городского округа. Кроме того, после массового отключения отопления в рамках уголовного дела были задержаны начальник котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода.

Тогда же Воробьев сообщил, что в Подмосковье начат процесс национализации Климовского специализированного патронного завода после аварии на его котельной, которая на время лишила отопления сотни жителей подольского микрорайона Климовск.

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6 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что из-за морозов отопительная система в подольском микрорайоне Климовск замерзла, и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера.

В тот же день для жителей организовали пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Тогда же был запущен резервный отопительный котел. Артамонов также сообщил, что отопление подали в 45 многоквартирных жилых домов района.

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