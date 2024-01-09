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МЧС сообщило о восстановлении отопления в 116 домах в Подмосковье

МЧС: восстановлено отопление в 116 многоквартирных домах в Подмосковье
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Фото: t.me/GrArtamonov
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Подача тепла восстановлена в 116 многоквартирных домах Московской области, сообщила 9 января пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах. Продолжаются аварийно-восстановительные работы», — уточнили в ведомстве.

Без отопления остаются жители 57 многоэтажных домов.

Ранее в этот день сообщалось, что в подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан заместитель главы администрации городского округа после массового отключения отопления. Его подозревают в том, что он, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной и зная о наличии ее дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду на 2023/24 год и выдал паспорт готовности заводу, что привело к аварии на теплотрассе.

6 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что из-за морозов отопительная система в подольском микрорайоне Климовск замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера.

В тот день для жителей организовали пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Тогда же был запущен резервный отопительный котел. Артамонов также сообщил, что отопление подали в 45 многоквартирных жилых домов района.

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Позже, 7 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры.

8 января Воробьев сообщил, что жители Климовска, которые пострадали из-за аварии, не будут платить за отопление в январе. Также им будут компенсированы затраты за электроэнергию, оплата за январь будет считаться по декабрьскому платежу

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