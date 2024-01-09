В Подмосковье после аварии на котельной национализируют патронный завод

В Подмосковье начат процесс национализации Климовского специализированного патронного завода после аварии на его котельной, которая на время лишила отопления жителей подольского микрорайона Климовск. Об этом 9 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с местными жителями.

«По решению президента [России Владимира Путина] был запущен механизм национализации Климовского специализированного патронного завода. После того как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», — написал он в Telegram-канале.

По информации Воробьева, в данный момент к отоплению подключены 86 из 176 домов. Устранением последствий аварии занимаются 200 бригад, половину которых составляют электрики. При этом за каждым домом помимо бригады закреплен человек, который контролирует запуск отопления и электричества.

Губернатор отметил, что в ходе встречи жители задали вопрос о высоких тарифах на услуги ЖКХ. Данная проблема также будет решена, пообещал Воробьев.

Ранее, 6 января, в Климовске из-за морозов замерзла отопительная система, при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера. В тот же день для жителей организовали пункты обогрева, также был запущен резервный отопительный котел.

Позже, 7 января, Воробьев заявил о запуске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.

8 января Путин заслушал доклад Воробьева о сбоях в подаче электроэнергии и отопления после ухудшения погодных условий.

На следующий день были задержаны замглавы администрации городского округа, начальник котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода.