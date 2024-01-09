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Холодный прием: что грозит чиновникам Подольска за неготовность к морозам

Прокурорские проверки по фактам коммунальных аварий начались и в других регионах страны
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Фигурантам уголовного дела о коммунальной аварии в Подольске, где без отопления остались более 170 домов, грозит до четырех лет лишения свободы, полагают юристы. 9 января СК сообщил о задержании трех человек — замглавы администрации городского округа, начальника котельной и гендиректора завода, который ею владеет. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела: об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, и превышении должностных полномочий. Следственные действия во вторник начались и в других регионах, где люди остались без тепла, — в ХМАО, Свердловской и Пензенской областях.

Национализация тепла

После аварии в котельной подмосковного Подольска, из-за которой без тепла остались более 170 многоквартирных домов, задержаны три человека — начальник котельной, гендиректор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», на территории которого она находится, и замглавы городской администрации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

С 5 января из-за отсутствия тепла в Подольске действовал режим ЧС локального характера, его сняли 8 января. Перебои с теплом были и в других городах Московской области — в частности, в Солнечногорске, Балашихе, Лобне и Химках.

Жители Подольска
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством», — сообщал СК.

Уголовные дела в итоге были возбуждены по ситуации в подольском микрорайоне Климовск. По состоянию на 13:00 9 января тепло вернулось в 116 многоэтажек, работы по восстановлению отопления продолжаются в 57 домах, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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Подозреваемых задержали в рамках уголовного дела об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни, и о превышении должностных полномочий.

Замглавы Подольска, по сообщению СК, исполнял обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной. Он подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024 годы и выдал патронному заводу паспорт готовности.

В качестве основного вида деятельности предприятия, согласно ЕГРЮЛ, значится производство котельными пара и горячей воды. Впрочем, согласно информации из открытых источников, он производит также патроны для стрелкового оружия, травматические пистолеты и пневматические винтовки.

Климовский специализированный патронный завод

Климовский специализированный патронный завод

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Справка «Известий»

Климовский специализированный патронный завод (КПСЗ) существует с конца 1930-х годов. Его создавали для производства боеприпасов для винтовок и пистолетов.

В 1990-е годы предприятие приватизировали, оно стало открытым акционерным обществом. В 2002 году завод обанкротился, его директор бесследно исчез, а бухгалтерия сгорела. После этого предприятие перешло в собственность гражданина Мексики Хорхе Портилья-Сумина, ранее судимого за двойное убийство.

В 2014 году руководство предприятия осудили за хищение 200 млн рублей. Хорхе Портилья-Сумина тогда же объявили в федеральный розыск, но арестовали только в 2021-м. Суд над ним по делу о мошенничестве идет до сих пор.

Мерзнут по всей стране

После инцидента в Подольске завод национализируют, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По решению президента сегодня запущен процесс национализации этого завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — заявил он.

Климовский специализированный патронный завод
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В своем Telegram-канале глава региона добавил: после того как котельная перейдет в муниципальную собственность, ее начнут модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами.

В госкорпорации «Ростех» «Известиям» сообщили, что готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства.

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Подмосковье стало не единственным регионом, где жители остались без отопления — во время новогодних праздников перебои были зафиксированы почти в 10 регионах. 9 января прокуратура Приморского края сообщила об очередной аварии на коммунальных сетях. Тепла лишились жители 88 многоквартирных домов в Находке.

Прокуратура Екатеринбурга в этот же день начала проверку в отношении теплоснабжающей компании «Т-Плюс» — из-за холода в домах районов Вторчермет и Уктус, сообщили в региональном управлении ведомства. Проблемы в котельной «Южная» начались еще 6 января. К утру 7 января аварию устранили, но вечером следующего дня вышел из строя один из двух котлов. Без тепла остались 234 дома, восемь детсадов и две школы.

Жители Подольска в пункте временного размещения

Жители Подольска в пункте временного размещения

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура начала проверки по фактам прорыва в трубопроводной системе, отсутствия отопления, перебоях с газоснабжением в жилых домах города Советского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января заявил, что главе государства докладывали о ситуации со сбоями в подаче отопления.

— Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям, — добавил Песков.

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Что грозит задержанным

По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, фигурантам может быть назначен штраф до 300 тыс. рублей, но возможно и лишение свободы, рассказал «Известиям» учредитель московской коллегии адвокатов «Постанюк и Партнеры», адвокат Владимир Постанюк. Срок может составлять до двух лет. А за превышение должностных полномочий — до четырех.

Следствию предстоит установить степень ответственности задержанных, отметил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

— Если произошла авария, должны быть установлены ее причины, можно ли было ее предотвратить, кто отвечал за такие действия, — сказал он «Известиям». — При этом непосредственно руководители отвечают за принятие решений и подписание актов и других документов, если они принимали эти работы.

ЖКХ
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Помимо чиновников в таких случаях могут возбудить дела и против специалистов-техников, проводивших проверку и расписавшихся в служебных журналах, добавил управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев.

— В этом случае подозреваемому вменят статью, по которой предусмотрена ответственность за нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, — предположил он. — Но она наступит только в случае причинения тяжкого вреда здоровью или крупного ущерба, а также если кто-то замерзнет насмерть. Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет колонии.

Пострадавшие могут подать иски, так как им был причинен вред, в том числе здоровью, считает Вадим Ткаченко. Шансы, что иски будут удовлетворены, высоки — жилищно-коммунальные услуги должны оказываться добросовестно и надлежащего качества. Нарушения условий их оказания влечет за собой и гражданско-правовую, и уголовную ответственность. Причем в таких делах суды чаще занимают сторону потребителей, напомнил эксперт.

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