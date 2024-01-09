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Украинцев призвали экономить электроэнергию из-за рекордно высокого потребления

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Фото: Global Look Press/Oleksii Chumachenko
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Уровень потребления электроэнергии на Украине достиг рекордного пика с начала отопительного сезона. Об этом 9 января сообщила украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Уже утром диспетчерский центр «Укрэнерго» фиксирует рекордный за этот отопительный сезон уровень потребления», — говорится в сообщении пресс-службы компании в Telegram.

Также в компании рассказали, что энергетики делают всё возможное, чтобы избежать дефицита электричества и не применять аварийную помощь от энергосистем других стран.

Помимо этого украинцев призвали экономнее расходовать электричество и внимательнее относиться к своим потребительским привычкам. Например, в организации рекомендуют использовать пылесос и электроплиты после 19:00 или перенести домашние дела на выходные дни. Также рекомендуется выключать свет в комнатах и не пользоваться одновременно несколькими электроприборами с высокими показателями потребления электричества.

Магазинам и торговым центрам для понижения уровня потребления необходимо отключить вывески и уменьшить яркость освещения, заявили в компании.

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Ранее, 7 января, директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о предстоящих перебоях в работе электричества на Украине из-за морозов. Он сообщил, что дефицит электроэнергии неизбежен даже при условии ее импорта.

До этого, 27 декабря, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в стране за сутки вывели в ремонт пять блоков теплоэлектростанций (ТЭС). По данным компании, по разным причинам без света осталось около 450 населенных пунктов.

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 20 декабря заявил, что оценки состояния энергорынка Украины, которые дают украинские энергетики, «вгоняют в ступор» и вызывают тревогу.

Также в начале декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в энергосистеме Украины наблюдается дефицит мощности в связи с похолоданием. Он призвал население и предприятия экономить электричество.

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