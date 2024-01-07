Власти Украины предупредили об отключениях света в ближайшие дни из-за морозов

На Украине в ближайшие дни ожидаются отключения электроэнергии из-за надвигающихся сильных морозов. Об этом предупредил директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко в воскресенье, 7 января.

Он считает, что дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии неизбежен.

«Начиная <…> с воскресенья, будем иметь дефицит мощности от 2ГВт и больше. Мы можем покрыть этот дефицит мощности за счет импорта электроэнергии. Но всё равно в пиковые часы <…> может ощущаться не покрытый дефицит», — сообщил Омельченко в эфире украинского телеканала «Первый».

В связи с этим он не исключил, что в стране могут быть задействованы плановые отключения света.

Омельченко добавил, что отключения, скорее всего, не будут тотальными. По его словам, «это будут такие выборочные отключения в отдельные часы пиковых нагрузок».

В начале декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в энергосистеме страны наблюдается дефицит мощности в связи с похолоданием. Он призвал население и предприятия экономить электричество. Тогда же «Укрэнерго» объявила о дефиците электроэнергии, без электричества остались 408 населенных пунктов.

Для компенсации дефицита Украине приходится закупать электроэнергию из Словакии, Польши, Румынии и Молдавии. Как отмечали в «Укрэнерго», его общий объем составляет 11808 МВт/ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1120 МВт.