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Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины

Кучеренко: оценки состояния энергорынка Украины вгоняют в ступор
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Оценки состояния энергорынка Украины, которые дают украинские энергетики, «вгоняют в ступор» и вызывают тревогу. Об этом 20 декабря заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Он привел в пример заявление энергетика Юрия Саквы, который указал, что рынок электроэнергии на Украине пятый год подряд движется в направлении «неконтролируемого финансового хаоса», что в перспективе может неотвратимо разрушить «технологический процесс».

По его словам, такая оценка — «достаточно отрицательная» и тревожная. И в корне расходится с теми «победными реляциями», которые звучат со стороны европейских и украинских чиновников, отчитывающихся об «огромных успехах» реформы энергорынка.

«Признаю честно: оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает, это вгоняет меня в ступор», — цитирует сообщение депутата в соцсетях «РИА Новости».

Он отметил, что такая же ситуация складывается в других «секторах».

«Трагедия ли это или катастрофа?! Нет, пожалуй, нет! Можно ли ошибаться в оценке реалий нашей «готовности»?! Точно нет! Сознательно ли это делается?! Ответ ищите сами!» — резюмировал Кучеренко.

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Ранее, 8 декабря, украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что запросит аварийную помощь у Польши и Румынии во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме.

До этого, 7 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в энергосистеме Украины наблюдается дефицит мощности в связи с похолоданием. Он призвал население и предприятия экономить электричество. В тот же день «Укрэнерго» объявила о дефиците электроэнергии, без электричества остались 408 населенных пунктов.

Ранее, 4 декабря, в «Укрэнерго» назвали ситуацию с электроснабжением в стране сложной. Уточнялось, что утром того же дня одна из теплоцентралей на юге остановила работу «из-за повреждений при обстреле». На следующий день «Укрэнерго» сообщила о выводе в аварийный ремонт одного из блоков теплоэлектростанции (ТЭС), не пояснив, о какой именно идет речь.

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