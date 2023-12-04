На Украине назвали ситуацию с электроснабжением в стране сложной. Об этом заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго» в понедельник, 4 декабря.

«Ситуация в энергосистеме сложная. Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме», — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

Как уточняется, утром в понедельник «одна из теплоцентралей на юге остановила работу из-за повреждений при обстреле». Кроме того, в течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт было выведено пять блоков на тепловых электростанциях в разных регионах.

В компании отметили, что трудности в энергосфере усугубляются тем, что экспорт энергоносителей в стране сегодня отсутствует, а объем их импорта незначителен.

В связи с этим, а также ввиду приближающихся холодов украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию.

«Синоптики предупреждают о постепенном похолодании в течение недели. Связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе. Поэтому для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме необходимо бережно потреблять электроэнергию», — указано в сообщении.

В конце ноября «Укрэнерго» также сообщала о дефиците электроэнергии и тяжелой ситуации в энергосистеме республики. Причиной нехватки электроэнергии назывался стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч абонентов из пострадавших от непогоды регионов.

Месяцем ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что Украину в скором времени ожидают фантастические сложности с проблемой энергосистемы в стране. Экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон осенью также предрекал Украине тяжелую зиму без тепла и электричества. Он предполагал, что зимой без тепла и электричества украинцы будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов и другие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава российского государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.