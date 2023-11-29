В «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии на Украине

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в среду, 29 ноября, о дефиците электроэнергии и тяжелой ситуации в энергосистеме республики.

Дефицит был зафиксирован в 13:00 (14:00 мск). Причины нехватки электроэнергии — стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч абонентов из пострадавших от непогоды регионов.

«В то же время электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности абонентов: солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте», — говорится в сообщении.

«Укрэнерго» утверждает, что в энергосистеме Украины на данный момент сложилась тяжелая ситуация, поэтому призывает украинцев экономить электричество до 18:00 (19:00 мск): в частности, «оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь».

27 ноября посол ФРГ на Украине Мартин Йегер сообщил о передаче Германией «Укрэнерго» более €300 млн на поддержку и модернизацию энергосетей. До этого глава энергетической компании Вадим Кудрицкий заявлял, что Украина получит от Германии грант в размере €24,5 млн на усиление украинской энергосистемы.

21 ноября главы внешнеполитических ведомств государств G7 («Большой семерки») договорились продолжать оказывать поддержку энергосектору Украины. Встреча глав МИД стран — участниц G7 и их партнеров по вопросам поддержки энергетического сектора Украины прошла под сопредседательством США и Японии.

В конце октября директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Украину в скором времени ожидают фантастические сложности с проблемой энергосистемы в стране.