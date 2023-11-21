Госдеп США сообщил о продолжении поддержки G7 энергетики Украины

Главы внешнеполитических ведомств государств G7 («большой семерки») договорились продолжать оказывать поддержку энергетическому сектору Украины. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба госдепартамента США.

Встреча глав МИД стран – участниц G7 и их партнеров по вопросам поддержки энергетического сектора Украины прошла под сопредседательством США и Японии.

В ее ходе была выражена «готовность поддерживать и способствовать ускорению удовлетворения ключевых потребностей Украины в энергетическом секторе, включая защиту имеющейся инфраструктуры и помощь в гуманитарном разминировании для осуществления ремонта».

«Мы продолжим действовать вместе с нашими союзниками и партнерами<…>», — приводятся слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

До этого, 7 ноября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы закупают свечи и готовятся «к худшей зиме в истории». По словам дипломата, в Киеве «закроют глаза», если не получат ракеты Taurus, но получат системы ПВО.

В конце октября директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Украину в скором времени ожидают фантастические сложности с проблемой энергосистемы в стране.

По его словам, инфраструктура Украины устарела настолько, что «выпадает сама по себе без всяких ракет». При этом он отметил, что рассчитывать на финансовую помощь извне для восстановления украинской энергетической системы не стоит, поскольку мир давно ориентируется на зеленую энергетику.

Ранее, 9 октября, в «Укрэнерго» заявили о невозможности накопить уголь к зиме в плановых объемах. По словам члена наблюдательного совета компании Юрия Бойко, накопить плановые 1,8 млн т угля нужно до 15 октября.

В начале сентября стало известно, что за месяц до начала отопительного сезона предприятия теплокоммунальной энергетики Украины вынуждены прекращать поставки горячей воды и инициировать собственное банкротство.