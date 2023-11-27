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Посол ФРГ рассказал о выделении «Укрэнерго» €300 млн на ремонт энергосетей

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Фото: Соцсети
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Посол ФРГ на Украине Мартин Йегер в понедельник, 27 ноября, сообщил о передаче Германией украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» более €300 млн на поддержку ремонта и модернизации энергосетей.

«Опираясь на наше многолетнее партнерство, Германия предоставляет «Укрэнерго» более €300 млн на поддержку ремонта и модернизации сетей. «Укрэнерго» является одним из основных бенефициаров нашего взноса в размере €200 млн в Фонд энергетической поддержки», — написал Йегер на своей странице в X.

До этого глава компании Вадим Кудрицкий заявлял, что Украина получит от Германии грант в размере €24,5 млн на усиление украинской энергосистемы.

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Ранее, 21 ноября, главы внешнеполитических ведомств государств G7 («большой семерки») договорились продолжать оказывать поддержку энергосектору Украины. Встреча глав МИД стран — участниц G7 и их партнеров по вопросам поддержки энергетического сектора Украины прошла под сопредседательством США и Японии.

До этого, 7 ноября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы закупают свечи и готовятся «к худшей зиме в истории». По словам дипломата, в Киеве «закроют глаза», если не получат ракеты Taurus, но получат системы ПВО.

В конце октября директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Украину в скором времени ожидают фантастические сложности с проблемой энергосистемы в стране.

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