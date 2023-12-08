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Киев запросит аварийную энергопомощь у ЕС во избежание отключений

«Укрэнерго»: Киев запросит аварийную энергетическую помощь у ЕС
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в пятницу, 8 декабря, запросит аварийную помощь у Польши и Румынии во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме, говорится в ее Telegram-канале.

«Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден сегодня снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 400 МВт. Напоминаем, аварийная помощь — экстренная мера для балансировки энергосистемы», — уточнили в компании.

Импорт электроэнергии утром и вечером идет из Словакии, Румынии и Молдавии. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы на Украину и в Молдавию составляет 1700 МВт.

Также в «Укрэнерго» добавили, что 7 декабря в энергосистеме зафиксировали рекордно высокий за этот отопительный сезон уровень потребления. Он был на 4% выше соответствующего показателя 6 декабря. При этом утром в пятницу диспетчерский центр «Укрэнерго» снова фиксирует высокий уровень потребления.

«Потребление из-за похолодания держится на самом высоком в отопительном сезоне уровне», — отметили украинские энергетики, а на электростанциях нет свободных мощностей.

Лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются.

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Ранее, 7 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в энергосистеме Украины наблюдается дефицит мощности. Он призвал население и предприятия экономить электричество. В тот же день «Укрэнерго» объявила о дефиците электроэнергии, без электричества остались 408 населенных пунктов.

До этого, 5 декабря, «Укрэнерго» сообщила о выводе в аварийный ремонт одного из блоков теплоэлектростанции (ТЭС), не пояснив, о какой именно идет речь.

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