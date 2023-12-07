В «Укрэнерго» сообщили о дефиците в энергосистеме Украины из-за похолодания

Компания «Укрэнерго» 7 декабря объявила в своем Telegram-канале о дефиците в украинской энергосистеме в связи с похолоданием.

«Сегодня похолодание увеличило потребление. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме. С 11:00 до 19:00 для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши», — указала пресс-служба корпорации, призвав жителей экономно потреблять электроэнергию.

Отмечается, что потребление из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%. При этом на некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.

По состоянию на утро 7 декабря без света остается 408 населенных пунктов.

Компания уточняет, что с 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы на Украину и в Молдову составляет 1700 МВт.

Ранее, 4 декабря, в «Укрэнерго» назвали ситуацию с электроснабжением в стране сложной. Уточнялось, что утром того же дня одна из теплоцентралей на юге остановила работу «из-за повреждений при обстреле».

До этого, 29 ноября, «Укрэнерго» также сообщала о дефиците электроэнергии и тяжелой ситуации в энергосистеме республики. Причиной нехватки электроэнергии назывался стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч абонентов из пострадавших от непогоды регионов.

В конце октября директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что Украину в скором времени ожидают фантастические сложности с проблемой энергосистемы в стране. Экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон осенью также предрекал Украине тяжелую зиму без тепла и электричества. Он предполагал, что зимой без тепла и электричества украинцы будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов и другие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава российского государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.