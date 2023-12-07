Премьер-министр Украины призвал экономить электричество на фоне дефицита

В энергосистеме Украины наблюдается дефицит мощности. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Поэтому сейчас правительство и энергетики призывают всех и каждого уменьшить потребление электроэнергии. Особенно с 9 до 19. Не включайте одновременно мощные электроприборы. Переносите стирку на ночные часы. Выключайте свет в помещениях, которые не используете», — призвал Шмыгаль.

Премьер рассказал, что недостаток электроэнергии связан с сезонным понижением температуры, аварийными работами и ограниченной работы солнечных электростанций из-за облачности. Как следствие, «Укрэнерго» привлекает помощь из европейских стран. Он отметил, что эта мера — экстренная и не всегда гарантированная.

Также Шмыгаль призвал предприятия пересмотреть свое производство с учетом энергоэффективности. Например, торговые центры, рестораны и магазины могут уменьшить освещение витрин и вывесок. Чиновник подчеркнул, что ответственное потребление позволит избежать введения планового отключения электроэнергии.

«В это время ремонтные бригады и энергетики не сидят сложа руки. Продолжаются восстановительные работы 24/7, привлекаем помощь партнеров, чтобы усиливать генерацию», — добавил он.

Ранее, 7 декабря, «Укрэнерго» также объявила о дефиците электроэнергии. На утро этого дня без электричества оставались 408 населенных пунктов. Пресс-служба корпорации также сообщила, что будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши, и призвала украинцев экономить энергию.

До этого, 5 декабря, «Укрэнерго» сообщила о выводе в аварийный ремонт одного из блоков теплоэлектростанции (ТЭС), не пояснив, о какой именно идет речь. Помимо этого, был продлен ремонт других двух блоков ТЭС. Накануне корпорация предупреждала о высокой аварийности на теплоцентралях.