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В «Укрэнерго» сообщили о выводе в ремонт пяти блоков ТЭС

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Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
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На Украине за сутки вывели в ремонт пять блоков теплоэлектростанций (ТЭС). Об этом 27 декабря сообщила национальная энергетическая компания страны «Укрэнерго».

«В течение суток в аварийный ремонт вышли три блока на тепловых электростанциях, еще два блока выведены в текущий ремонт», — указано в Telegram-канале компании.

Конкретные ТЭС, которых коснулась данная мера, не названы. В «Укрэнерго» утверждают, что произведенной электростанциями всех видов энергии хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

В то же время осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, Польши, Румынии и Молдавии. Его общий объем составляет 11808 МВт/ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1120 МВт.

По данным компании, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 447 населенных пунктов. Также тяжелая ситуация наблюдается в подконтрольном Киеве городу Херсон, где из-за повреждения на электросетях обесточенными остаются более 90 тыс. потребителей. Кроме того, зафиксированы отключения в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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Ранее, 20 декабря, депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что оценки состояния энергорынка Украины, которые дают украинские энергетики, «вгоняют в ступор» и вызывают тревогу.

До этого, 8 декабря, «Укрэнерго» сообщила, что запросит аварийную помощь у Польши и Румынии во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме.

7 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в энергосистеме Украины наблюдается дефицит мощности в связи с похолоданием. Он призвал население и предприятия экономить электричество. В тот же день «Укрэнерго» объявила о дефиците электроэнергии, без электричества остались 408 населенных пунктов.

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