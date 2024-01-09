В Польше заявили о проблемах с экспортом сахара из-за Украины

Экспорт украинского сахара негативно влияет на экономику Польши. Об этом 9 января заявил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Чеслав Секерский в интервью радиостанции Polskie Radio.

«[Раньше] мы были экспортером сахара в различные страны Европы, а сейчас украинский сахар ушел туда и нет возможности экспортировать наш сахар», — пояснил глава ведомства.

Он отметил, что в Польше в прошлом году был собран хороший урожай сахарной свеклы, однако на Украине тоже увеличивается производство сахара.

В интервью Секерский также рассказал, что в результате переговоров с организацией «Подкарпатская обманутая деревня» было подписано соглашение, согласно которому фермеры сняли блокаду с пункта пропуска «Медыка» на границе с Украиной.

Помимо этого, министр заявил, что польские производители кукурузы получат доплаты в размере 1 млрд злотых (около $250 млн) и увеличение кредитов. Также он подчеркнул, что налог на сельскохозяйственную продукцию в 2024 году останется на уровне прошлого года.

Ранее, 5 января, еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной. Он подчеркнул, что увеличение экспорта украинского сахара и мяса птицы в страны Евросоюза является угрозой для производителей союзных стран.

28 декабря Украину назвали одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Евросоюз. В рейтинге она заняла третье место. Так, в период с января по сентябрь Евросоюз увеличил импорт сельхозпродукции оттуда на 11%. Киев поставил в ЕС в январе–сентябре 2023 года сельхозпродукции на €8,75 млрд. Прирост составил €891 млн (11%).

Днем ранее, 27 декабря, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь предупредил, что возможное принятие Украины в ЕС станет угрозой интересам европейских фермеров. Он указал на то, что Киев хочет стать «частью ЕС без необходимости соблюдать все правила и законы, которым должны следовать фермеры ЕС».

13 декабря польские аграрии обратились к правительству страны с просьбой запретить поставки украинского сахара. Отмечается, что беспошлинный и неограниченный импорт сахара с Украины оказывает деструктивное влияние на рыночную ситуацию в стране и представляет собой серьезную угрозу устойчивости выращивания сахарной свеклы.

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств.