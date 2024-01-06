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Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Польские фермеры приостановили блокаду пункта контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини — Медыка» на границе с Украиной, достигнуто соглашение с правительством. Об этом 6 января сообщило издание Interia Wydarzenia.

Отмечается, что министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал выполнить все требования фермеров: продлить субсидии на кукурузу, увеличить кредиты и сохранить уровень сельскохозяйственного налога на позициях 2023 года.

«После подписания соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения законодательных изменений, и на время, необходимое для внесения дополнительных изменений», — говорится в соглашении правительства с фермерами.

Также была достигнута договоренность о том, что Подкарпатский воевода назначит консультативную группу по сельскому хозяйству с участием представителей фермеров.

Неравный дальнобой: в Польше грозят полностью заблокировать КПП с Украиной
Сколько на границе скопилось машин и чего требуют грузоперевозчики

6 ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года.

На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

26 декабря польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной, из-за чего время ожидания для водителей грузовиков при выезде из Польши увеличилось до 30 дней и больше. Отмечалось, что в очереди на выезд из Польши на Украину через переход в Дорохуске находилось 1,5 тыс. водителей грузовиков.

Польские фермеры из организации «Обманутая деревня» 27 ноября присоединились к протестующим перевозчикам на украинской границе, а также начали блокировать КПП «Медыка — Шегини». Они заявили, что будут пропускать только машины с гуманитарной помощью. С 27 ноября была введена круглосуточная блокада.

Протестующие решили снять блокаду погранпереездов на время рождественских праздников. Однако украинское агентство УНИАН уже 4 января сообщило, что польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Как отмечается, легковые автомобили передвигаются в обычном режиме, а грузовые будут пропускать по три единицы в час без задержек, в частности с гуманитарной помощью и скоропортящимися продуктами.

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