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В Венгрии заявили об угрозе интересам фермеров ЕС при вступлении Украины в союз

Министр сельского хозяйства Венгрии: вступление Украины в ЕС угрожает фермерам
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Фото: TASS/Zuma
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Возможное принятие Украины в члены Европейского союза (ЕС) будет угрожать интересам европейских фермеров. Об этом предупредил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в своей статье о заполонившем Европу дешевом украинском зерне, опубликованной газетой Magyar Nemzet в среду, 27 декабря.

«Вступление Украины в ЕС окажется фундаментальной угрозой для европейских фермеров и всей сельскохозяйственной отрасли», — написал венгерский министр.

Он указал на то, что Киев хочет стать «частью ЕС без необходимости соблюдать все правила и законы, которым должны следовать фермеры ЕС». По его словам, это создаст ситуацию, при которой украинские и европейские производители и их продукция не будут иметь на рынке равных возможностей.

«Европейским фермерам сложно конкурировать с сотнями тысяч гектаров украинских ферм, принадлежащих крупному западному капиталу, которые производят по гораздо более мягким правилам и используют средства защиты растений, которые больше не используются в ЕС», — отметил Надь.

В этой связи, по его словам, с точки зрения Евросоюза важно сохранить жизнеспособность европейских семейных ферм, «представлять интересы фермеров и обеспечивать сбалансированное функционирование внутреннего рынка».

Украина же должна предпринять шаги по обеспечению соответствия стандартам производства, ожидаемым в ЕС, указал Надь. При этом он добавил, что Венгрия вне зависимости от обстоятельств намерена отстаивать национальные интересы своих аграриев.

«Альянс правительства и аграриев закален в огне, и мы будем всеми силами защищать интересы отечественных производителей», — заявил он.

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В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и ряда других государств. Они в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки. Как указал в середине декабря Надь, эмбарго позволяет сдержать рынок других европейских стран от урона, который может нанести украинский экспорт по демпинговым ценам.

15 декабря газета The Washington Post также указала на негативные последствия для Евросоюза из-за вступления Украины. Отмечалось, что включение в ЕС Украины потребует переосмысления общей сельскохозяйственной политики блока, так как республика, обладая огромными пахотными землями, сможет претендовать на миллиардные выплаты.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. 14 декабря текущего года европейские лидеры решили инициировать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

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