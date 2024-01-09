Актер телесериала «Фауда» Идан Амеди получил ранение в секторе Газа

Израильский актер и певец Идан Амеди, известный по роли в сериале Netflix «Фауда», получил серьезное ранение во время боевых действий в качестве резервиста Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в центральной части сектора Газа. Об этом 9 января пишет издание The Times of Israel.

Отмечается, что накануне 35-летний Амеди был доставлен по воздуху в больницу, где ему ввели успокоительные препараты и начали проводить лечение.

Отец мужчины подтвердил факт получения ранения его сыном, отметив, что жизни актера ничего не угрожает. Двоюродная сестра раненого Айелет попросила общественность молиться за выздоровление брата.

Ранее, 8 января, телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что в США рассчитывают на окончание операции Израиля в секторе Газа в ближайшие недели. Тогда как министр обороны Израиля Йоав Галант 7 января заявил, что военные действия в секторе Газа будут продолжаться, пока все израильские заложники не будут возвращены.

До этого, 30 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что военные действия будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.