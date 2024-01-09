На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды образовалась огромная пробка

В Ростовской области из-за непогоды на автомагистрали М-4 «Дон» с 979-го по 1009-й км в южном и северном направлениях сложилась непростая дорожная обстановка, МЧС России оказывает помощь водителям и пассажирам на трассе. На месте событий ночью 9 января побывал журналист Максим Каширин.

«Незаканчивающаяся пробка на М-4 «Дон». По навигатору показывает ехать примерно 40 минут ближайшие 10 км. Но пока я тут стою, пробка сдвинулась буквально на одну машину», — поделился он.

На сайте главного управления МЧС России по региону сообщили о развернутых мобильных пунктах обогрева на 939-м и 983-м км (в обоих направлениях), а также на 994-м и 995-м км. Кроме того, временные пункты размещения есть в городе Зверево на базе соцобъектов.

Водитель, попавший в пробку, рассказал, что стоит с семи часов вечера. По его мнению, во всем виновата именно непогода.

В настоящий момент на трассе работает снегоуборочная техника, большегрузы перемещают на обочину. МЧС предупреждает, что сложные погодные условия сохранятся до утра 9 января, и советуют временно воздержаться от поездок.

Непогода 8 января также стала причиной массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области. Как сообщалось, в массовой аварии участвовало около 50 машин. Возбуждено уголовное дело. Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».

По кадрам, полученным с видеорегистратора, запечатлевшего момент ДТП, можно видеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция: из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге.

В Минздраве сообщали, что медики эвакуируют 10 пострадавших, в том числе двоих детей, после массового ДТП в Новгородской области, они будут доставлены в больницы региона. На месте ЧП задействованы шесть бригад медиков, включая одну авиамедицинскую. Их действия координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в ДТП погибли четыре человека, число пострадавших, по предварительным данным, достигло 16.

Кадры последствий произошедшего в тот же день показал корреспондент «Известий» Максим Бажанов. По его словам, с места происшествия никого не отпускают, пока сотрудники Следственного комитета РФ не проведут проверку. На трассе организованы пункты обогрева.