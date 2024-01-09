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В Великобритании отметили превосходство российских ракет

Вице-маршал Белл: ВС России одним ударом уничтожают предприятия украинского ВПК
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Российской армии требуется всего один удар, чтобы ликвидировать любое предприятие украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Такое мнение высказал вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в своей статье для телеканала Sky News в понедельник, 8 января.

«На Украине есть молодая промышленная база, которая очень уязвима для российских ракетных атак: на создание производственных мощностей уходят месяцы, а для их уничтожения требуется всего один удар России», — написал он.

По его словам, у Украины нет оружия, которое могло бы сравниться с мощностями и возможностями российской оборонной промышленности.

«Без значительной и постоянной военной поддержки Запада она (Украина. — Ред.) обречена на то, чтобы в конечном итоге оказаться подавленной значительно большей способностью России к перевооружению», — убежден Белл.

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Ранее в этот день контр-адмирал запаса, кандидат военных наук Михаил Чекмасов отметил, что Украина после проигранного летнего контрнаступления не сможет в сжатые сроки собрать силы для еще одного наступления, для которого необходимо преимущество в воздухе. Не помогут Киеву, по его мнению, и возможные поставки западными странами истребителей F-16.

Перед этим, 3 января, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле, кроме того, США признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих.

Накануне, 2 января, колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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