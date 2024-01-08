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Участнику «голой» вечеринки рэперу VACÍO вручили повестку в военкомат

Член ОНК Алексей Лобарев: реперу VACIO вручили повестку в военкомат
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Фото: t.me/moscowcourts
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Рэперу VACÍO, настоящее имя которого Николай Васильев, принимавшему участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, вручили повестку в военкомат. Об этом «Известиям» рассказал член Ассоциации Профсоюзов полиции России, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Лобарев в понедельник, 8 января.

Он сообщил, что общался с рэпером, когда посещал его в изоляторе. Там Васильев показал ему повестку.

«Показал повестку. Говорит, что, после того как 15 суток отбыл, его отвезли в военкомат на Белорусскую и вручили повестку на 9-е число», — рассказал Лобарев.

Кроме того, по его словам, рэпер заявил, что поддерживает Россию и специальную военную операцию (СВО), а к ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) относится отрицательно.

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6 января рэпер VACÍO был арестован Лефортовским районным судом Москвы на 10 суток за хулиганство. До этого, 22 декабря, он был арестован на 15 суток также за мелкое хулиганство. Ему также было вменено административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Суд назначил ему штраф в 200 тыс. рублей.

«Голая» вечеринка блогера Ивлеевой состоялась в Москве в ночном клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости, включая VACÍO и сама Ивлеева.

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