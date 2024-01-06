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Рэпера VACÍO арестовали еще на 10 суток после «голой» вечеринки Ивлеевой

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Фото: Московские суды общей юрисдикции
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Рэпер VACÍO (Николай Васильев), который участвовал в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, был арестован Лефортовским районным судом Москвы на 10 суток. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Суд постановил признать Васильева Н.М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство; действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка)», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Голь и выдумки: какое наказание грозит гостям вечеринки Ивлеевой
Вслед за рэпером Vacio проблемы начались и у других участников скандала в клубе «Мутабор»

До этого, 22 декабря, он был арестован на 15 суток, также суд назначил исполнителю штраф в 200 тыс. рублей. Позднее рэпер принес извинения за участие в вечеринке.

«Голая» вечеринка блогера Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева.

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