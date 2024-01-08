Пушилин заявил об экономической несостоятельности Украины

Украина экономически несостоятельна, без финансовой поддержки из-за рубежа не продержится и месяца, а как государство уже не существует. Такую оценку 8 января высказал в интервью «РИА Новости» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Оставшаяся сейчас Украина экономически несостоятельна, она не сможет выжить ни одного месяца без финансовой поддержки извне», — считает он.

При этом Запад не предоставляет финансовые средства бесплатно, поэтому в данный момент Украина накопила огромный долг, добавил Пушилин. По его словам, западные страны и компании преследуют на Украине собственные интересы, хотя и утверждают обратное.

В результате по накопленным властями в Киеве долгам предстоит рассчитываться следующим поколениям, указал глава ДНР. В этой связи он отметил, что по текущим финансовым показателям Украины уже фактически не существует.

Пушилин считает, что на Западе будут продолжать использовать Украину, поскольку точка невозврата давно пройдена. В то же время он выразил сожаление в связи с тем, что гражданское население страны стало заложником данной ситуации. Кроме того, для России всё происходящее не означает возможности расслабиться, подчеркнул глава ДНР.

Ранее в этот день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил El Pais, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит Украине дополнительную финансовую помощь. По его словам, если помощь от европейских государств задержится, минфину страны придется проявить «мастерство управления».

Накануне глава Нацбанка Украины Андрей Пышный указал на сохранение критической зависимости страны от финансовой помощи Запада и призвал не преуменьшать значимость этого источника.

6 января министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что половину всей помощи Украине со стороны ЕС оплачивает Германия. Он считает, что другие финансово мощные европейские государства должны прилагать больше аналогичных усилий.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.